Inter, gioielli in vetrina: Pio Esposito, Thuram, Dimarco, Bastoni, chi può partire davvero e perché

La rivoluzione estiva è alle porte: non sono in programma solo acquisti, ma anche diverse cessioni. Le corazzate della Premier League puntano i big nerazzurri, i piani di Marotta

In estate l’Inter cambierà pelle. Marotta ha vinto la scommessa Chivu e, al termine della stagione, lavorerà per costruire un organico a immagine e somiglianza del tecnico romeno, che avrebbe già cambiato modulo in estate se fosse andato in porto il colpo Lookman. Da Alisson Becker a Goretzka, sono i tanti i nomi in entrata accostati ai nerazzurri, che, però, devono preoccuparsi anche delle cessioni. Pio Esposito, Thuram, Dimarco, Bastoni, Calhanoglu, Frattesi: ecco i calciatori più corteggiati e chi può lasciare davvero la Pinetina.

Inter, non solo acquisti: capitolo cessioni

Se il 21esimo scudetto sembra ormai in pugno, il cammino in Champions si è interrotto ai playoff con inevitabili ripercussioni sul piano economico. I mancati introiti derivanti dal flop col Bodo Glimt – almeno 13 milioni bruciati per aver bucato l’accesso agli ottavi – e la rivoluzione tecnica ormai alle porte potrebbero spingere l’Inter a privarsi di uno o due titolarissimi così da aumentare il tesoretto a disposizione di Ausilio per un mercato scoppiettante e di assoluto livello.

Tra calciatori in scadenza di contratto (Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan) e big apprezzati soprattutto in Premier League si prevede un traffico da bollino rosso ad Appiano Gentile.

Thuram e Calhanoglu via? Perché possono partire

Chi può fare la valigie è Marcus Thuram, 28 anni e una valutazione da almeno 60 milioni. Inutile girarci intorno: il figlio d’arte sta deludendo. Lo raccontano i numeri – un solo gol nelle ultime 13 uscite – e le sue prestazioni, sempre meno convincenti. Probabilmente, se non si fosse infortunato capitan Lautaro, Tikus sarebbe finito in panchina, sorpassato dal gioiello Francesco Pio Esposito. L’ex Borussia Mönchengladbach è solo uno dei tanti capolavori di mercato messi a segno dal ‘signore dei parametri zero’ Marotta: la sua cessione in Inghilterra – Arsenal e Manchester United sono in agguato – garantirebbe una plusvalenza da urlo al club di viale della Liberazione.

I 32 anni di Calhanoglu, gli acciacchi che hanno tormentato la sua annata (ha saltato 11 partite più altre due per squalifica) e quel contratto in scadenza nel 2027 impongono serie riflessioni anche sul forte registro turco, per cui si registrerà un nuovo e già annunciato assalto del Galatasaray. Nessun regalo, però. Per Hakan il club campione di Turchia dovrà prevedere un esborso di 15-20 milioni. Tra i sacrificabili figura anche Frattesi, ai margini con Chivu e destinato a lasciare il capoluogo lombardo: l’Inter lo valuta 30 milioni, ma potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio.

Assalto ai gioielli nerazzurri: la posizione su Pio Esposito

Il giovane attaccante di Castellammare di Stabia ha stregato Mikel Arteta. Lo rivela la Gazzetta dello Sport: Pio Esposito, per età e potenzialità, si sposa perfettamente con la filosofia dell’Arsenal. Il primo approccio dei Gunners si è tradotto nella telefonata che il ds italiano Andrea Berta ha fatto al collega Ausilio per sondare la disponibilità dell’Inter e chiedere il prezzo del più piccolo dei fratelli Esposito, che si candida a un ruolo da protagonista anche con l’Italia negli spareggi con in palio un posto ai Mondiali nordamericani.

Da parte dei nerazzurri chiusura totale. Non c’è cifra in grado di far cambiare idea alla proprietà: Francesco Pio è il presente ma soprattutto il futuro del club. Non a caso, si lavora già per migliorare il suo contratto rinnovato l’anno scorso fino al 2030. Attualmente il classe 2005 percepisce poco più di 1 milione: potrebbe arrivare a guadagnarne 4.

Dimarco e Bastoni: quante pretendenti

A meno di offerte irrinunciabili, non si muoveranno da Milano neppure Dimarco e Bastoni. L’esterno sinistro sta disputando la sua miglior stagione: gol e assist in quantità industriale grazie al suo sinistro ritenuto tra i più delicati al mondo. Sì, c’è sempre il solito Arsenal (ma non solo) sul 28enne che ha il contratto in scadenza nel 2027. Ma la strategia dell’Inter è chiara: Dimarco va blindato con un contratto a vita. La questione è molto semplice: chi è in grado di rimpiazzarlo?

Bastoni, 26 anni, ha dalla sua un’età che lo rende appetibile a tanti, vista la carenza di centrali forti nel panorama internazionale. Dai Gunners al Liverpool, dal Manchester City al Chelsea fino al Barcellona: potrebbe scatenarsi un’asta milionaria per il difensore di Casalmaggiore il cui prezzo si aggira sugli 80 milioni. I nerazzurri preparano le barricate, anche perché rinunceranno già ad Acerbi e De Vrij: una terza cessione – seppur a cifre astronomiche – imporrebbe una pericolosa rifondazione lì dietro.