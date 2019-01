Inter, gli auguri social all'unico 1+8 della storia nerazzurra

“Oggi è il 1 + 8 gennaio: buon compleanno, Bam Bam”. Così il profilo Twitter dell’Inter omaggia Ivan Zamorano, che oggi compie 52 anni. Un attaccante che non ha segnato caterve di gol (41 in 148 presenze), ma è stato amato come pochi dal popolo nerazzurro. Perché in ogni partita giocata con la maglia dell’Inter Zamorano metteva tutto sé stesso, correndo, lottando e provando sempre a saltare più in alto dei difensori avversari, pur non possedendo una stazza da corazziere. Spesso – anzi, molto spesso – ci riusciva e i suoi stacchi di testa divennero il suo marchio di fabbrica: sorprendenti, spettacolari, unici. E quando la palla finiva in rete, cominciava lo spettacolo vero: la faccia “Bam-Bam” – soprannome che derivava da un personaggio dei Flintstones, il suo cartone animato preferito – si contraeva in una smorfia di rabbia mista a gioia, mentre dalla bocca partiva un urlo trascinava i tifosi in un delirio incontenibile.

DOTE SPECIALE. Per avere quello stacco, si narra che Zamorano si fosse allenato da bambino a colpire il lampadario di casa. Quello del colpo di testa divenne anche un luogo comune. Perché, oltre alle incornate, Zamorano in campo sapeva fare tanto altro. Lanciato in Cile dal Cobresal, vive una breve parentesi al San Gallo, in Svizzera, prima di approdare nella Liga. Due buone stagioni al Siviglia, poi il salto al Real Madrid, dove segna in tutti i modi, laureandosi “Pichichi”, capocannoniere del torneo. Dopo 4 stagioni l’addio: l’Inter fa un affare, lo prende per 4 miliardi. In nerazzurro segna molto meno, ma quando nella stagione ’97/’98 in nerazzurro arriva Ronaldo, con lui compone una coppia da urlo. Il ricordo più dolce è la vittoria sulla Lazio nella finale di Coppa Uefa: nella mente di tutti c’è il doppio passo di Ronnie per il 3-0, ma prima Zamorano aveva segnato l’1-0 e servito l’assist per il raddoppio di Zanetti. Quell’anno veste ancora la 9, che poi cede a Ronaldo inventando il celebre 1+8 sulla schiena.

GLI AUGURI.“Grazie… Grande campione, uno splendido augurio.. Sarai sempre uno di noi”, scrive Francesco, uno dei tanti tifosi nerazzurri che su Twitter fanno gli auguri a Zamorano. E ancora: “Un giocatore con un cuore grande così ! Grazie Ivan!!!”, “BamBam Sempre nei nostri cuori”, e “Se i giocatori di oggi avessero solo 1/4 della sua scorza….”. Perché giocatori come Zamorano, oggi, si fa fatica a trovarli.

SPORTEVAI | 18-01-2019 10:21