Inter, Godin via a gennaio

L'impatto di Godin nell'Inter non è stato all'altezza delle aspettative. L'ex difensore dell'Atletico Madrid non ha ancora dimostrato tutto il suo valore. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il 33enne difensore vorrebbe far ritorno nella Liga.

L'uruguaiano ha un contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2022 e, al momento, l'idea di una sua cessione sembra decisamente improbabile. Godin è noto per la sua determinazione, l'Inter lo aspetta serenamente.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 08:23