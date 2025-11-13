Inter, grana Acerbi: Chivu non è Inzaghi, addio a gennaio. Nel mirino il nuovo Lookman, è Giovane

Il 37enne non è più inamovibile: avanza l'ipotesi della cessione alla riapertura del mercato per provare a riconquistare la Nazionale. L'ultima idea di Marotta e Ausilio

L’Inter di Chivu ha messo le ali: primo posto in Serie A, primo posto in Champions League. Ma tre delle ultime quattro vittorie di fila centrate dopo il ko di Napoli sono arrivate senza un pilastro della squadra che Inzaghi ha portato per due volte in finale nella coppa dalle grande orecchie: Acerbi. Che a gennaio può clamorosamente lasciare il capoluogo lombardo. Intanto continua il processo di svecchiamento della rosa: nel mirino è finito il ‘nuovo Lookman‘, ossia il talento brasiliano del Verona Giovane.

Inter, grana Acerbi: con Chivu non è più inamovibile

Punto fermo del terzetto difensivo dell’Inter di Simone Inzaghi, Acerbi ha perso terreno da quando il timone è stato assunto da Chivu. Se le prime panchine contro Ajax, Cagliari, Cremonese e Royale Union Saint-Gilloise erano da leggere come normale turnover nell’ambito di una stagione fitta d’appuntamenti, le ultime tre consecutive contro Fiorentina, Verona e Kairat Almaty – peraltro successive alla disfatta del Maradona dov’era stato impiegato dall’inizio – sono un chiaro segnale del cambiamento in atto.

Come riferisce TuttoSport, il 37enne di Vizzolo Predabissi, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026, potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio.

E Gattuso non è Spalletti: obiettivo Mondiale

La sua quarta stagione in nerazzurro rischia dunque di concludersi anzitempo. Anche perché Acerbi ha un sogno: provare a convincere Gattuso a portarlo ai Mondiali. E può coltivarlo soltanto in un modo: giocando, sempre.

Gli screzi con Spalletti e il caso del no alla convocazione dell’ex ct sono alle spalle, storia vecchia, agli archivi. Francesco vuole provare a far parte del nuovo corso, a mettere la sua esperienza al servizio della Nazionale. Al momento l’unico scenario plausibile è che alla riapertura del mercato trovi una nuova squadra che gli garantisca una maglia da titolare.

Mercato, ecco il nuovo Lookman: piace Giovane

La linea verde sta convincendo tutti, soprattutto in attacco. Bonny e Pio Esposito sono già promossi a pieni voti ed è per questo motivo che il club continuerà a percorrere la strada tracciata. Ecco, allora, che nel mirino di Marotta e Ausilio è finito quello che potrebbe essere definito il nuovo Lookman, sogno estivo rimasto tale dopo un lungo braccio di ferro tra il calciatore nigeriano e l’Atalanta.

Il riferimento è a Giovane, splendida intuizione di mercato del Verona che si è assicurato le prestazioni del talento brasiliano versando solo 3 milioni nelle casse del Corinthians. Un gol – proprio contro l’Inter con tanto di complimenti da parte di Chivu -, tre assist nelle 11 presenze fin qui accumulate in campionato e numeri che promettono davvero bene. Il costo del cartellino è schizzato a 25 milioni, senza dubbio meno dei 50 che pretendeva la Dea per Ademola.