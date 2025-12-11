Inter, nuovo guaio per Dumfries dopo gli stop di Calhanoglu e Acerbi: in Supercoppa emergenza vera

L’olandese non ha superato i test alla caviglia e potrebbe rientrare direttamente nel 2026: in Arabia Chivu potrebbe rinunciare a tre dei suoi pilastri

Non solo gli infortuni di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, l’Inter deve incassare anche una brutta notizia riguardante Denzel Dumfries: l’olandese continua a essere tormentato dal dolore alla caviglia e potrebbe saltare la Supercoppa Italiana, per poi tornare in campo solo nel 2026.

Dumfries, fallito il test alla caviglia

Oltre alla rabbia per la sconfitta e il dubbio rigore concesso al Liverpool, la sconfitta con i Reds in Champions League è costata all’Inter anche l’infortunio di due giocatori chiave come Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Ai problemi muscolari dei due senatori, si è aggiunto un nuovo guaio per Denzel Dumfries. Secondo quanto riferito da SportMediaset, in allenamento l’olandese si è sottoposto a un test alla caviglia dolorante da settimane: lo staff medico nerazzurro si aspettava un netto progresso, invece l’esterno ha continuato ad accusare un forte dolore.

Supercoppa in dubbio

A questo punto la presenza di Dumfries è da escludere nel prossimo impegno di campionato contro il Genoa, ma purtroppo per Cristian Chivu anche le chance di vederlo in campo nella Supercoppa Italiana in programma la prossima settimana in Arabia Saudita sono estremamente ridotte. L’olandese continuerà ad essere monitorato dallo staff interista, tuttavia si fa largo l’ipotesi che possa tornare in campo direttamente nel 2026. Oltre al Bologna – e all’eventuale finale contro una tra Napoli e Milan – Dumfries salterebbe anche il match con l’Atalanta del 28 dicembre.

Emergenza sulle fasce

Per la trasferta in Arabia Chivu potrebbe finalmente recuperare Matteo Darmian, che però difficilmente potrà giocare più di uno spezzone di gara. Per la corsia destra, dunque, al tecnico rumeno non resterà che scegliere tra puntare su Luis Henrique o sull’adattare ancora una volta Carlos Augusto, lasciando però esclusivamente a Federico Dimarco il compito di coprire la corsia sinistra.

Speranza Calhanoglu

Sicura in difesa l’assenza di Acerbi: gli esami effettuati stamattina hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Chivu nutre qualche speranza in più, invece, nel recupero di Calhanoglu, uscito al 10’ contro il Liverpool per un dolore all’adduttore destro: l’aver abbandonato il campo potrebbe aver preservato il turco da un problema muscolare più grave. Dei tre senatori fermi ai box, Calha pare essere l’unico con qualche chance di recupero per la Supercoppa.