Inter, guarda l'attacco dell'Argentina: ti conviene?

Lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala potrebbe essere una delle operazioni più affascinanti e al tempo stesso più discusse del prossimo mercato estivo. Alcuni sostengono che sia la Juventus che l’Inter possano beneficiarne: i bianconeri si ritroverebbero una coppia stellare formata da Maurito e Cristiano Ronaldo, i nerazzurri aggiungerebbero finalmente un uomo di qualità al proprio attacco, inserendo un giocatore in grado di inventare calcio, oltre che di segnare. Ai gol, poi, penserebbe anche LautaroMartinez, in crescita esponenziale in questa fase della stagione. L’esperimento della coppia composta da Lautaro e Dybala, però, non è riuscito con la maglia dell’Argentina, nell’amichevole giocata a Tangeri contro il Marocco e vinta per 1-0 dalla Selecciòn con gol di Angel Correa all’84’.

FLOP DI COPPIA. Schierati uno davanti all’altro nel 4-4-1-1 (o 4-2-3-1) del c.t. Lionel Scaloni, Lautaro e Dybala non hanno convinto: nei 56 minuti giocati insieme, si sono scambiati appena un pallone, una verticalizzazione del trequartista juventino verso il Toro, senza mai riuscire a rendersi pericolosi. Lautaro, in particolare, ha offerto una prestazione nettamente inferiore rispetto a quella di pochi giorni fa contro il Venezuela: per lui un solo passaggio completato, 5 falli commessi e un cartellino giallo per un intervento molto duro, che poteva anche costargli l’espulsione. La scintilla tra Martinez e Dybala, dunque, non sembra essere scoccata.

LA REAZIONE. Ciò non vuol dire che ciò non possa avvenire in futuro e in questo senso può essere preso come un segnale positivo la reazione di Lautaro a un brutto fallo subito da Dybala: il Toro è scattato a difendere il compagno di nazionale, affrontando a muso duro i difensori marocchini. Ad ogni modo il giudizio complessivo non può essere positivo: l’Inter, dunque, dovrà riflettere bene prima di avallare un eventuale scambio tra Icardi e Dybala.

27-03-2019