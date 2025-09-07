Inter, hai sentito Dumfries che pensa? Cosa dirà ora Lautaro Martinez?

Dumfries agita l’Inter: dal ritiro dell’Olanda apre alla Premier. Clausola da 25 milioni, futuro incerto. Lautaro osserva così come successe per Calha

Il ‘richiamo all’unità’ lanciato da Lautaro – durante il Mondiale per club – pare non sia stato ancora colto appieno da tutti. Dopo la telenovela estiva delle diatribe interne tra Calhanoglu (sostenuto dai like pesantissimi di Thuram e Arnautovic) e il capitano argentino dei nerazzurri, c’è un nuovo caso che scotta in casa Inter. Le parole di Denzel Dumfries, durante il ritiro con la nazionale olandese, rappresentano un altro colpo basso alla squadra di Chivu: l’esterno destro sogna già di andar via, apre alla Premier League e rinnega ciò che aveva detto proprio pochi giorni fa.

Dumfries e il futuro all’Inter

Ma cosa ha detto nello specifico Dumfries? L’esterno nerazzurro, pur ribadendo di trovarsi bene a Milano, non ha nascosto il proprio interesse per un’eventuale esperienza in Inghilterra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Incalzato dai giornalisti, il laterale destro ha ammesso: “La Premier League è una competizione fantastica, penso che potrei fare bene anche in Inghilterra: qualora ci fosse una possibilità professionale, sarei sicuramente interessato”. Parole che suonano come un avvertimento per l’Inter, soprattutto considerando la clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, cifra abbordabile per i top club di Premier.

Ed, infine, parlando delle differenze tra i campionati, Dumfries ha poi sottolineato: “La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è celebre per l’abilità tattica. Sono due approcci diversi al calcio, mentre la Champions League offre sempre scontri emozionanti”.

Lautaro-Calhanoglu, Dumfries dice la sua

Proprio pochi giorni fa, in occasione della sconfitta dell’Inter contro l’Udinese, Dumfries era tornato anche sul diverbio tra i due leader nerazzurri Lautaro e Calhanoglu: “Ero tranquillo, so che entrambi sono vincenti e competitivi. Si sono chiariti tra loro e con il gruppo. Restiamo uniti, come una famiglia. All’Inter non basta non vincere titoli, stiamo lavorando per alzare il livello”.

La nazionale e la crescita personale

Tornando all’intervista lanciata dal ritiro della nazionale olandese, Dumfries sul suo rendimento ha poi ammesso: “Non sono ancora al top della forma all’inizio della stagione, ma quando arriva una partita, devi cambiare marcia ed essere lì. Non importa tanto quanti gol segno, ma che otteniamo i tre punti e ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo del prossimo anno”.

In merito al proprio percorso di crescita, ha dichiarato: “Spero che la mia crescita non si fermi mai. No, non mi sto sorprendendo; sto solo vivendo il momento e cercando di migliorare ogni giorno. Migliorare un po’ il posizionamento, giocare nella mia posizione. Questo sta migliorando, ma ci sto lavorando”.

I complimenti a Chivu

Infine, spazio alle parole sull’attuale allenatore Chivu partito non nel migliore dei modi con la sua Inter: “Ha giocato anche per l’Ajax, ovviamente ne abbiamo parlato: lo stile di gioco olandese è diverso da quello italiano. Ma le sue idee sono molto chiare, e ha le idee molto chiare su ciò che vuole. Non è una novità per me, ed è bello che entrambi conosciamo la scuola olandese”.