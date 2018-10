Inter, Handanovic svela il suo segreto

L'Inter ha superato anche la Spal. Merito anche di Handanovic, decisivo anche sul rigore fallito da Antenucci (palla a lato). "Sono rimasto fermo. Queste sono scelte che si fanno: gli attaccanti devono sapere che i portieri possono anche restare fermi", le sue parole a Sky Sport.

Il numero uno nerazzurro si sofferma anche sulla partita: "Se Keita avesse fatto il 2-0 la partita sarebbe potuta finire sul binario giusto: poi abbiamo sofferto, sapendolo fare e portando a casa un buon risultato. Non abbiamo giocato come altre volte, ma abbiamo mostrato carattere. Le parate? Svolgo il mio lavoro, non aggiungo altro".

SPORTAL.IT | 08-10-2018 08:10