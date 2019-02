Inter, i compagni chiamano Icardi: lui li gela

Atmosfera tesissima ad Appiano, e non solo per il rigore assegnato dall’arbitro Abisso nei minuti di recupero della partita contro la Fiorentina. La telenovela di Mauro Icardi si arricchisce infatti di un altro capitolo.

Secondo il retroscena riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista dell’Inter Matias Vecino ha provato a far ragionarel’ex capitano nerazzurro, telefonandogli per chiedergli di tornare in gruppo. L’uruguaiano ha detto a Icardi che la squadra lo ritiene importante ed è pronto a riammetterlo dopo un chiarimento.

Il no di Maurito però è stato secco: l’argentino non ne ha voluto sapere, e ha deciso di non compiere nessun passo. Vecino fa parte di quella frangia dello spogliatoio che lo vorrebbe di nuovo in squadra, nonostante le polemica per la fascia e le continue dichiarazioni di Wanda Nara, che imperterrita ad ogni puntata di Tiki Taka non manca di criticare la squadra.

Nel gruppo di chi rivuole Icardi, secondo il Corriere, ci sono anche Politano, Lautaro Martinez e Borja Valero. Contrari invece al suo ritorno in squadra Brozovic, Perisic, Handanovic.

Acque agitate anche per quanto riguarda il ginocchio del giocatore: Icardi potrebbe farsi operare per risolvere l’infiammazione al ginocchio ma la la dirigenza, forte delle visite mediche negative, non è affatto d’accordo. L’addio a fine stagione sembra ormai inevitabile. Così Marotta lunedì sulla questione: “Infine spazio anche al caso Icardi: “Perisic si arrabbia per l’esultanza di Politano? No, sono dietrologie pure. Le parole di Wanda? Vista la partita di Firenze sottolineo la mia gratitudine verso tutta l’Inter. Di Icardi si è parlato troppo, meglio fermarsi”.

Così invece su Abisso: “Abbiamo subito un danno notevole, irreparabile nell’economia di questa stagione. Danno che per giunta arriva alla fine di una partita ben chiara e definita. Quando soggettività e oggettività si confondono, rimango molto deluso e basito”. Il dirigente nerazzurro fa riferimento alla corsa per la Champions League, e al quarto posto che il Biscione deve obbligatoriamente raggiungente.

“Da quando esiste la VAR, l’errore di ieri in Fiorentina-Inter è stato il più grave, oltre che grossolano. Episodio che ha dell’incredibile. Ripeto: spero non comprometta la stagione dell’Inter”.

“Noi abbiamo investito molto sullo strumento della Var per ridurre gli errori, e l’uso deve essere scrupoloso e razionale, sono basito, deluso per lo sforzo che ho fatto per introdurre questo strumento. Non me la sento di condannare un arbitro, ma il sistema va oleato meglio, va fatto funzionare meglio”.

