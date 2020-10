Inter, i tifosi contestano le pagelle di Biasin

L’Inter torna al successo, lo fa con una buona prestazione ma non ancora quella che i tifosi vorrebbero vedere. Per oltre 60’ la squadra di Antonio Conte non è riuscita a bucare la difesa del Genoa e alla fine ci ha dovuto pensare Romelu Lukaku a togliere le castagne dal fuoco.

I migliori di Biasin

Sui social è il giornalista Fabrizio Biasin a commentare la prova della formazione nerazzurra e a eleggere i migliori in campo di Marassi: “Non è stata una gran partita ma l’Inter non si è impantanata e ne è venuta fuori molto bene grazie ai suoi giocatori più continui: Barella, D’Ambrosio e Lukaku. E per una volta senza prendere gol. Una volta si diceva “El segna semper Lu”. Direi che possiamo rispolverarlo”.

La reazione dei social

Sospiro di sollievo per i tifosi nerazzurri. Dopo la vittoria si può guardare al campionato con maggior ottimismo anche perché un passo falso a Genova sarebbe stato fatale probabilmente per le speranza di alta classifica.

Ma non tutti sono d’accordo con le pagelle del giornalista: “D’accordo. Ma il Genoa veniva da due settimana di allenamento precario – scrive Mimmo e stasera è stato davvero poca cosa”. Anche Fede non si esalta per la vittoria: “L’Inter non mi è piaciuta. Si nota proprio che non si diverte quando è in campo. Eriksen altra prestazione non brillantissima. Barella monumentale. Lui si che ha furia agonistica”.

Anche sui singoli i tifosi si dividono: “Escluderei D’Ambrosio, che a parte il gol non ha fatto questa grande partita e metterei Ranocchia”, dice Davide. Mentre Nico scrive: “Due uomini vero in campo in Genoa-Inter: Darmian e Ranocchia poi la cambia quell’altro uomo vero, che forse è meglio dire ragazzo, che è Barella: la luce in fondo al tunnel”.

SPORTEVAI | 25-10-2020 09:16