Inter, i tifosi perdono la pazienza: “E’ lui il colpevole”

Una sconfitta che brucia. L’Inter di Antonio Conte deve lasciare la corsa per la Coppa Italia. A giocare la finale sarà il Napoli che dopo il gol di Eriksen trova il pareggio con Mertens e nel secondo tempo riesce a reggere l’urto dei nerazzurri.

Colpevole numero uno

Per i tifosi dell’Inter è il momento della delusione e qualcuno trova anche il colpevole in Antonio Conte: “Eliminato dalla Champions. Eliminato dalla Coppa Italia. Fuori dalla corsa scudetto. Spiegatemi i 12 milioni a Conte. Bastava tenere Spalletti per avere questi risultati. Dovrebbe solo vincere l’Europa League per aggiustare la stagione”. Opinione condivisa anche da Alessandro: “Un giorno capirò perché una stampa così risultatista definisce fallimentare la stagione di Sarri e gloriosa quella di Conte”. E sono in tanti quelli che credono che l’effetto Conte stia lentamente svanendo: “11 milioni di stipendio per non vincere nulla a fine anno”.

La nota positiva

Ma in una serata deludente c’è anche un momento positivo, qualcosa che fa sperare per il futuro: la prestazione e il gol di Eriksen: “Eriksen ultima spiaggia. Deve dimostrare tutto. E’ l’ora della verità. Ci ha messo due minuti Eriksen per buttare all’aria due mesi di prime pagine e titoloni”, scrive Raffaele. Parere condiviso anche da Antonio: “L’unica cosa buona della sera ha un solo nome: Eriksen”.

Prestazioni deludenti

Non tutti i giocatori dell’Inter sono riusciti a dare subito l’impatto giusto alla ripresa del calcio giocato, per Marco sono due i giocatori sottotono in questa gara del San Paolo: “Biraghi ha preso il posto di Candreva a livello di mediocrità in campo”. Ma c’è anche chi non è soddisfatto della prestazione di uno dei giocatori più chiacchierati degli ultimi mesi: “Lautaro sta facendo di tutto per non farsi rimpiangere”.

Rumori fuori campo

Tra i temi affrontati dai tifosi sui social c’è sicuramente quello dello stadio “silenzioso”. La gara a porte vuote, benché largamente annunciata, genere un effetto strano per chi guarda la gara e fa sorridere che uno dei pochi rumori che arrivino siano quelli all’estero: “Intanto si fa sentire il centauro a tutto gas dall’esterno del San Paolo. Spettacolo”.

SPORTEVAI | 13-06-2020 23:13