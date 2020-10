Inter, i tifosi trovano le colpe di Conte: polemica social

Conte si, Conte no. Dopo la sconfitta nel derby e prima della gara di Champions League, il tecnico dell’Inter è l’argomento di discussione preferito dai tifosi nerazzurri. Il passo falso contro il Milan e un inizio di campionato non esaltante hanno finito per mettere in discussione il tecnico.

All’insegna di Conte

Del resto già la scorsa estate è stata caratterizzata da una forte polarizzazione sul nome dell’allenatore. Le sue dichiarazioni alla fine dello scorso campionato hanno fatto discutere, la voglia di vincere e alle sue condizioni non è piaciuta a tutti i tifosi, che ora da lui pretendono dei risultati importanti.

Il passo falso

La sconfitta nel derby pesa, anche se i nerazzurri recriminano per alcune decisioni arbitrali e per molte occasioni da gol fallite. Ma i punti in campionato cominciano a mancare e il momento no della Juventus, lascia ancora di più l’amaro in bocca per una lotta allo scudetto che deve ancora entrare nel vivo.

Tifosi divisi

I tifosi si dividono tra chi invita alla calma e chi invece vuole già la testa di Conte: “Dopo 4 partite si parla di delusione, fallimento, via l’allenatore, caso Eriksen: guardi la classifica e vedi che hai un punto in meno della Juve del maestro Pirlo e della bomba (già esplosa) Dybala, che ha una vittoria a tavolino. Non andate dietro ai soliti anti-Inter”, sostiene Anna Rosa.

Mentre Stiven sembra andare in una direzione diversa: “Questi purtroppo sono i risultati di aver confermato a forza un allenatore che palesemente voleva andare via. L’Inter non volava pagare un allenatore in più, Conte non voleva rinunciare ai soldi, però ora non c’è più l’alchimia di prima”.

SPORTEVAI | 19-10-2020 09:51