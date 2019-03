Idea Inter: Icardi alla Juventus per Dybala

Il futuro di Icardi sembra sempre più lontano dall'Inter. L'argentino continua a non voler giocare (lamentando un problema al ginocchio che verrà rivalutato nei prossimi giorni) e, soprattutto, non pare intenzionato a fare nessun passo indietro, tantomeno a chiedere scusa ai propri compagni. In attesa dell'incontro tra Maurito e il presidente nerazzurro Zhang (dovrebbe svolgersi dopo il derby), prende sempre più corpo, tra gli scenari futuri che coinvolgono l’ex capitano nerazzurro, la possibilità di un clamoroso scambio con la Juventus.

L'Inter starebbe valutando l'idea di bussare alla porta della Vecchia Signora e proporre uno scambio, alla pari, Icardi-Dybala. Nonostante le smentite di Paratici, l'ex capitano nerazzurro è sempre stato molto stimato dai vertici bianconeri, tanto che, prima del colpo CR7, negli uffici della Juventus, si era pensato proprio a lui come nuovo attaccante della Juventus.

Dybala, dal canto suo, continua ad essere considerato un patrimonio da parte del club bianconero ma, in questa stagione, la Joya ha visto il suo minutaggio decrescere in maniera importante, così come il suo numero di gol. Al momento si tratta di una semplice voce di mercato, seppur affascinante. Un fatto è certo: l'Inter è ormai consapevole che Icardi è sempre più convinto a lasciare Milano e rimettersi in gioco altrove. La Juventus è alla finestra, pronto a farsi avanti nel caso ci fosse la concreta possibilità di avere Maurito. Attenzione, sullo sfondo, al Real Madrid, club pronto ad una vera e propria rivoluzione in estate (Icardi sarebbe tra i giocatori “sotto osservazione”, soprattutto se Bale dovesse essere ceduto).

SPORTAL.IT | 05-03-2019 08:15