Inter-Icardi choc: grande paura per Wanda Nara

Il rapporto tra Icardi e i tifosi è ai minimi termini dopo la richiesta di aumento dello stipendio e la conseguente decisione dell'Inter di togliergli la fascia.

L'ex capitano nerazzurro, in risposta alla decisione della società, ha deciso di non prendere parte alla gara di Europa League contro il Rapid Vienna, vinta dai suoi compagni grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez, e probabilmente salterò anche il match contro la Sampdoria.

Nel mirino dei tifosi è entrata anche Wanda Nara, moglie-agente dell'argentino, ritenuta responsabile della situazione.

La moglie dell'ex capitano è stata subissata da critiche e insulti sul proprio profilo Twitter dopo che la stessa ha postato una foto correlata dal commento: "Si torna al lavoro!! Domenica alle ore 23:30 su Tiki Taka. VI aspetto come sempre".

La tensione è salita alle stelle dopo che in mattinata il finestrino dell'auto di Wanda Nara è stato colpito da un sasso in una zona non lontana da San Siro. Fortunatamente non ci sono conseguenze.

Intanto la situazione in casa Inter non sembra rasserenarsi: Icardi ha affidato ai social la risposta alla decisione della società di toglierli la fascia.

In un primo momento l'ex capitano aveva postato una foto in bianco e nero con la frase: "Meglio tenere la bocca chiusa e apparire stupidi che aprirla e togliere ogni dubbio", poi ha rincarato la dose: "Confondili con il tuo silenzio, sorprendili con le tue azioni".

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Icardi ha avuto un colloquio con Luciano Spalletti e si è detto molto stupido dalla decisione di togliergli la fascia da capitano.

Sempre secondo quanto riporta la rosea "Icardi ha continuato a sostenere, anche di fronte allo staff medico, di non poter scendere in campo per l'infiammazione al ginocchio, ufficializzata nel primo pomeriggio da un tweet del club. A scanso di equivoci, Icardi con il guaio convive da mesi: avrebbe potuto giocare a Vienna come pure contro la Sampdoria, senza problemi insormontabili, proprio come è sceso in campo nella rifinitura prima della partenza per l'Austria, ovvero prima che il caso esplodesse. Ma evidentemente adesso Mauro ha optato per un'altra strada".

SPORTAL.IT | 16-02-2019 11:15