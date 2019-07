Inter, Icardi e Nainggolan a Lugano

Ci saranno anche Icardi e Nainggolan agli ordini di Conte nel ritiro estivo di Lugano, in Svizzera (in programma a partire da lunedì 8 luglio). I due calciatori, al centro di tante voci di mercato, faranno parte della lista dei convocati, come rivelato da Sky Sport.

La società nerazzurra non vuole dare l'impressione che i due siano fuori dal progetto nerazzurro. Lavoreranno agli ordini del nuovo allenatore Conte, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per una loro eventuale cessione.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 08:39