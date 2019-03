Inter, Icardi è tornato. Lo striscione sorprendente dei tifosi

Mauro Icardi è tornato ad allenarsi. Dopo oltre un mese di stop, in cui l’ex capitano dell’Inter si è limitato ad effettuare una fisioterapia per l’infiammazione al ginocchio, il bomber nerazzurroè tornato in campo insieme ai compagni ad Appiano. L’argentino si è presentato in anticipo, alle dieci meno venti: ad aspettarlo una ventina di tifosi. Nessuna contestazione e un cartellone “Facci sognare ancora… bentornato Maurito” che fa ben sperare.

Alle 11 il giocatore si è messo quindi a disposizione di Luciano Spalletti, ed è tornato di nuovo a lavorare insieme con i compagni, quelli esclusi dalle convocazioni delle Nazionali (sono in undici). Nel centro sportivo era presente la dirigenza al completo, a cominciare da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Icardi ha effettuato una prima parte di seduta in palestra insieme a tutti gli altri, poi in campo si è allenato a parte, seguito personalmente da un preparatore atletico: l’albiceleste dovrà fare un lavoro di reinserimento graduale. L’obiettivo è recuperare la forma persa e meritarsi la convocazione in vista della partita contro la Lazio a San Siro in programma il 31 marzo, alla ripresa del campionato: deciderà Spalletti se e quando impiegarlo. Un altro momento cruciale sarà il confronto con la squadra al completo, previsto per la prossima settimana dopo il rientro dei vari giocatori dagli impegni internazionali.

“Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia – ha detto pochi giorni fa l’amministratore delegato Beppe Marotta -: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto. Mauro è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto all’Inter. Spero si possa ricomporre quanto prima la situazione creatasi. Spero davvero che quando Icardi avrà terminato la cura riabilitativa al ginocchio possa tornare in gruppo”.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 12:55