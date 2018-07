Inter-Icardi: fine della telenovela

Fine della telenovela: nessuno, a differenza di quanto supponeva Wanda Nara, ha pagato la clausola rescissoria di 110 milioni di euro valida per le società straniere che era stata a suo tempo fissata per Mauro Icardi.

A oggi, il numero 9 dell'Inter guadagna 5,3 milioni (4,9 di base più un bonus del 10% scattato con l’approdo ai gironi di Champions), la moglie-agente vuole arrivare a 8 milioni, mentre la società meneghina non intende spingersi a tanto anche se ha ovviamente già messo in preventivo un adeguamento per quello che è già il suo giocatore più pagato.

Mauro Icardi, qualche giorno fa, ha blindato il suo futuro.

In un post pubblicato su Instagram, l'attaccante dell'Inter nel giorno del raduno della Beneamata sembrava chiudere definitivamente a un suo addio al club nerazzurro, almeno questa estate: "9 luglio 2013-9 luglio 2018… to be continued" ha scritto Maurito, festeggiando i suoi cinque anni al Biscione, conditi da 107 reti in 189 partite tra campionato e coppe.

Gonzalo Higuain, poco prima dell’inizio del Mondiale, sembra potesse essere oggetto di uno scambio proprio con Mauro Icardi e aveva aperto a un possibile addio alla Juventus, ma ha strizzato l'occhio alla Premier League: "Per adesso mi trovo bene e sono felice alla Juventus, mia figlia per adesso crescerà a Torino, ma mi piacerebbe giocare in Premier League. Ho un contratto con la Juve e nessuno mi ha comunicato niente in vista della prossima estate. Sono tranquillo ma un giorno mi piacerebbe andare in Premier, è il campionato più bello del mondo. Le partite inglesi sono uno spettacolo".

Parole che a un mese di distanza sembrano assai valide, vista l’ufficializzazione di Maurizio Sarri quale nuovo allenatore del Chelsea. Un Chelsea che invece si è chiamato fuori dalla corsa a Icardi: lo avesse voluto avrebbe versato la clausola rescissoria di cui sopra.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 17:05