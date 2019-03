Inter-Icardi, novità importanti: ecco cosa succederà

Mauro Icardi e l'Inter verso la tregua temporanea, almeno fino al termine della stagione. E' questo l'esito dell'incontro di mercoledì tra l'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta, Maurito e Wanda Nara, summit convocato per mettere ordine una volta per tutte ad un caso fuori controllo.

La coppia più chiacchierata della serie A era accompagnata al vertice dall’avvocato Paolo Nicoletti, ex vice commissario della Lega Calcio e della Figc e uomo vicino all’ex presidente Massimo Moratti, che nei giorni scorsi non ha fatto segreto di sostenere l'ex capitano nerazzurro.

E' possibile che Icardi riprenda gli allenamenti a breve e rientri in squadra per essere a disposizione di Spalletti in vista delle prossime partite di campionato, cruciali per la corsa alla Champions League, a cominciare dal derby.

Da tre settimane infatti l’argentino non scende in campo e continua con le terapie al tendine del ginocchio destro: la squadra ha però bisogno di lui e la tregua sarà siglata per "trovare una soluzione nell’interesse di tutti", hanno spiegato fonti interne al club.

Chiarita la situazione con la dirigenza, Icardi dovrà ora riallacciare i rapporti con la squadra, interrotti venti giorni fa dopo la degradazione: secondo il Corriere della Sera, Icardi martedì a differenza degli altri giorni si è fermato a pranzo con i compagni ed è stato cordiale con tutti: inoltre sembra ci sia stato un incontro tra il bomber e una delegazione di giocatori (tra cui i croati) per appianare le divergenze.

Icardi in ogni caso non riavrà più la fascia: l'idea è di tornare regolarmente a disposizione, poi a fine anno si parlerà di un possibile rinnovo di contratto o di un addio estivo. Molto dipenderà da quello che l'Inter riuscirà ad ottenere, tra l'Europa League e la qualificazione in Champions. Secondo il quotidiano meneghino c'è ottimismo per il disgelo, nei prossimi giorni la situazione dovrebbe rasserenarsi.

Spalletti da Francoforte per ora non si è sbilanciato: "Ho saputo dell'incontro con Marotta ma non ho avuto tempo per andare a informarmi, perché questa è una partita che riempie il mio contenitore dei pensieri. Non abbiamo spazio per altro".

