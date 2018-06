Inter-Icardi, ostacolo rinnovo: cala il gelo

Tutto bloccato per il prolungamento del contratto di Mauro Icardi. Nonostante il polverone sollevato dalla moglie-agente Wanda Nara negli ultimi giorni, la trattativa per il rinnovo dell'intesa tra l'attaccante argentino e l'Inter non è al momento tra le priorità del club nerazzurro. Lo riporta Premium Sport.

Il giocatore vuole un deciso ritocco dell'ingaggio, dai 5 milioni di euro attuali ai 6,5 milioni più bonus. I contatti tra le due parti ci sono stati, come ovvio che sia, ma un punto di compromesso è ancora molto lontano dall'essere trovato e le trattative sono ora congelate. L'Inter, che non ha ancora ricevuto offerte concrete da parte di altri club, ma solo alcuni sondaggi e dichiarazioni di interesse, prende tempo e pensa ad altre situazioni più pressanti, come il possibile riscatto di Rafinha e il mercato in uscita.

Icardi negli ultimi giorni è stato accostato insistemente alla Juventus, ma al momento nessuna offerta è arrivata sul tavolo del direttore sportivo Ausilio, che quindi non ha fretta di mettersi a trattare, a differenza di Wanda Nara che vorrebbe chiudere l'accordo immediatamente. Inoltre, la clausola di rescissione da 110 milioni vale solo per l'estero.

Queste le parole del vicepresidente Zanetti: "E’ normale che Icardi abbia tantissime richieste, chiunque vorrebbe un attaccante che ha segnato più di 100 gol in Serie A. Però lui è il nostro capitano, un punto di riferimento. Noi lo vogliamo tenere e lui vuole rimanere con noi. La Juve? Noi non siamo preoccupati. Per quanto percepisco io, Mauro ha dimostrato di tenere all’Inter e di voler vincere con noi soprattutto ora che siamo tornati in Champions. Lui ci tiene tantissimo a giocarla da capitano con noi. Il rinnovo? Si troverà il tempo. Però quando le parti hanno un’unica intenzione non vedo tanti problemi, poi il nostro ds ha un buon rapporto sia con Mauro che con Wanda Nara, quindi la realtà è ben diversa dalle voci che si sentono. Io mi auguro che ci sia la possibilità che Icardi diventi una nostra bandiera. Peccato che ora sia in vacanza, Mauro avrebbe meritato il Mondiale".

SPORTAL.IT | 01-06-2018 11:00