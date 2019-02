Inter, Icardi pretende le scuse o non gioca. Wanda Nara sotto choc

Il caso Icardi è ufficialmente fuori controllo da sabato mattina, quando intorno alle 7.30 la macchina di Wanda Nara, con a bordo la moglie-agente dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi e i suoi tre figli, è stata colpita da un sasso lanciato da un uomo da un'altra vettura. La show-girl, che nei giorni scorsi ha ricevuto minacce di morte via sms, ha ricevuto la solidarierà del club nerazzurro, ma è molto scossa dall'accaduto e sta meditando su come agire nelle prossime ore.

Wanda Nara dovrebbe essere ospire in serata a Tiki Taka, ma dopo quanto successo sia Mediaset, sia l'argentina stanno valutando il da farsi perché la situazione di tensione non si aggravi ulteriormente. Possibile sia presente ma che non rilasci dichiarazioni sulla linea adottata dall'Inter.

Intanto tra Icardi e la società lo strappo sembra definitivo. Il giocatore secondo il Corriere della Sera sarebbe pronto a non scendere più in campo fino a quando la società non chieda scusa per la fascia tolta. L'argentino, riporta il quotidiano meneghino, vorrebbe una conferenza stampa con Beppe Marotta e Luciano Spalletti per chiarire una volta per tutte la vicenda.

Il giocatore, che continua le terapie al ginocchio e non è stato convocato per il match con la Samp, non sarà presente in serata a San Siro e potrebbe non rendersi disponibile neanche per le prossime settimane. Maurito ritiene ingiusto il provvedimento e pretende scuse pubbliche, inoltre l'entourage sottolinea che nelle ultime settimane è andato in campo stringendo i denti a causa del fastidio al ginocchio, e che ora invece darà priorità al suo completo recupero.

Icardi crede che la fascia gli sia stata tolta "non per le dichiarazioni della moglie Wanda o per problemi con alcuni nello spogliatoio, ma perché l’Inter avrebbe già deciso di venderlo a fine stagione". Inoltre chi gli è vicino nega frizioni con i compagni, e anzi molti gli avrebbero scritto messaggi di supporto.

Ricucire è praticamente impossibile e a giugno arriverà la cessione: più che le tante pretendenti estere la vera favorita resta la Juventus, che nella scorsa estate era stata molto vicina al giocatore.

SPORTAL.IT | 17-02-2019 09:40