Inter, Icardi riprende lo Sheffield

Dopo il 3-3 contro lo Zenit, l’Inter di Luciano Spalletti raccoglie un altro pareggio per 1-1 con lo Sheffield.

La novità più interessante è la titolarità del duo Lautaro Martinez-Icardi, che dialogano bene e sembrano in grado di affinare la loro intesa con il passare del tempo.

A pochi minuti dal fischio di inizio arrivano brutte notizie per i nerazzurri: Dalbert è costretto ad abbandonare il campo in barella per un problema alla spalla destra dopo soli 6 minuti. Al 28esimo la squadra inglese si porta in vantaggio con McGoldrick.

Il pareggio arriva su un azione personale di Candreva che serve Icardi, il numero 9 argentino deve solo spingere la palla in rete.

Ripresa con poche emozioni e una occasione per parte: tiro da fuori di Lautaro che esce di poco e una conclusione di Sharp respinta da Handanovic.

La prossima amichevole per l’Inter sarà un test di lusso a Nizza contro il Chelsea di Maurizio Sarri.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 23:15