Inter, idea Perisic dopo beffe Palestra e Khalaili: sul web la risposta dei tifosi è un plebiscito

La provocazione del giornalista Fabrizio Biasin scatena i fan nerazzurri, l'esterno croato è il passato, riprenderlo sarebbe un grave errore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La beffa Palestra prima, il no forzato a Khalaili: per l’Inter sostituire adeguatamente Dumfries – non uno qualsiasi – sta diventando una montagna alta da scalare. Marotta e Ausilio sono rimasti spiazzati dopo aver perso i primi due obiettivi ma un altro “quinto” fondamentale per il modulo di Chivu, serve eccome considerato che non ci sarà più neanche Darmian. Da Fabrizio Biasin arriva un suggerimento-provocazione che scatena i social.

Il suggerimento di Biasin

Scrive su X/twitter la firma del quotidiano Libero, noto simpatizzante dell’Inter considerato anche un confidente di Marotta: “Marco Palestra era il piano A, Khalaili il piano B (ritenuto all’altezza del piano A e sfortunatissimo per evidenti motivi). Due possibilità. O trovano un’alternativa credibile e che li convince al 100% come le precedenti, oppure – piuttosto che un ripiego – meglio spostare l’investimento altrove e andare sull’usato sicuro: Ivan Perisic. “È vecchio”. È forte”.

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Per Perisic arriva il no dei tifosi

Fioccano le reazioni: “Meglio un quarantenne che un 19enne con la voglia di spaccare il mondo. Con questa mentalità salteremo pure il prossimo mondiale” e poi: “È vecchio! PUNTO… Ormai non è più ai livelli di una Inter che punta a tutto” e anche: “Non è concepibile che l’Inter società con i risultati sportivo-economici 2022-2026 non riesca a rimpiazzare un solo titolare, uno solo eh? se non con un 38enne che non può fare 50 partite”, oppure: “Dopo Lookman -> spostare l’investimento su Koné -> spostare l’investimento a gennaio -> spostare l’investimento sul portiere -> spostare l’investimento su Palestra -> spostare l’investimento su Khalaili -> spostare l’investimento altrove”

C’è chi scrive: “In tutto il mondo non c’è un quinto degno e futuribile?” e poi: “Perisic e magari Kovacic? Questi sarebbero i frutti della fantasia di Ausilio? Abbiamo a libro paga uno che guarda al passato anziché al futuro. La dirigenza ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di guidare un club come l’Inter. Ora basta” e ancora: “Esistono 150 esterni che si possono prendere. Perisic andrebbe bene come riserva ma possiamo mai pensare di chiedergli di essere il sostituto di Dumfries? Follia” e ancora: “Oppure Maicon o Bergomi…fortissimi e tra i migliori al mondo. Sulla fascia ci va gente che corra dal primo all’ultimo minuto,e soprattutto giovane”.

Il web è scatenato: “Io non capisco come si possa sostenere una tesi simile, bisognerebbe avere il coraggio di dire che abbiamo una proprietà priva di visione e sperare in una presta cessione!!” e poi: “Khalaili era il C , Paz era il B , ma Perisic piano D mi sembra il Top dopo che l’avete cacciato per vecchiaia 3 anni fa” e anche: “Ma se non farlo sull’esterno “l’investimento”, dove bisognerebbe farlo? Sul difensore centrale, dove è molto più semplice trovare giocatori validi a prezzi onesti o sul centrocampista (ne abbiamo 11, uno meglio dell’altro)? Se i soldi non ci sono, l’esterno è l’UNICO da comprare” e infine: “Le minestre riscaldate non funzionano mai. Ci ha regalato gioie immense, è vero, ma ora serve voltare pagina. Bisogna pianificare per costruire una base solida in ottica futura: continuare a guardare al passato non aiuta, anzi, rischia di fare solo male”