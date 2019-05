Inter, il Barça fa il prezzo per Rakitic

L'Inter starebbe cercando, in ogni maniera, di convincere il Barcellona a cedere Rakitic. Al momento, il vero ostacolo sarebbe la valutazione che il club blaugrana fa del cartellino del 31enne centrocampista croato.

Il Barcellona, per Rakitic, vorrebbe non meno di 50 milioni di euro. Una quotazione considerata troppo alta per i nerazzurri. La trattativa sembra destinata ad un lungo braccio di ferro. Il croato pare intenzionato a cambiare aria. Rakitic indossa la casacca blaugrana dal 2014.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 09:44