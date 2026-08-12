Inter, il Barcellona insiste per Lautaro Martinez: la mossa di Deco. Cosa c’è di vero nella trattativa che spaventa i tifosi

Incontro tra i blaugrana e l'agente del giocatore: per ora tutto fermo a un sondaggio. I nerazzurri, al momento, restano tranquilli ma vigili.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Barcellona torna a guardare con interesse a Lautaro Martinez, soprattutto dopo le difficoltà incontrate nella corsa a Julian Alvarez. Il direttore sportivo Deco ha incontrato l’agente dell’attaccante dell’Inter, Alejandro Camano, in un primo contatto che ha riacceso le voci sul futuro del capitano nerazzurro. Per il momento, però, non c’è una trattativa con l’Inter e il sondaggio non rappresenta un’offerta ufficiale. Il club catalano sta semplicemente valutando alternative per rinforzare l’attacco a disposizione di Hansi Flick. La posizione dei nerazzurri, però, appare molto chiara: il Toro è il capitano e il suo addio rappresenterebbe un problema tecnico e di leadership enorme.

Deco incontra l’agente di Lautaro

La novità più significativa riguarda l’incontro avvenuto la scorsa settimana tra Deco e Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez. Il contatto, rilanciato dal giornalista catalano Gerard Romero, rappresenta un primo passo del Barcellona per capire la fattibilità dell’operazione. Non si può però parlare di una trattativa già avviata con l’Inter, visto che il club blaugrana non ha ancora presentato un’offerta ai nerazzurri. Si tratta quindi di un sondaggio, una mossa preventiva per conoscere la situazione del giocatore e le condizioni necessarie per un eventuale affondo.

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Perché il Barcellona pensa al Toro

Il nome di Lautaro è tornato d’attualità soprattutto per le difficoltà nella trattativa per Julian Alvarez. L’Atletico Madrid non sembra intenzionato a privarsi del centravanti argentino e i rapporti con il Barcellona si sono complicati dopo i contatti avuti dal club catalano con il giocatore senza un precedente accordo con la società spagnola. Il Barça deve quindi preparare alternative per il reparto offensivo, anche perché Robert Lewandowski ha lasciato il club per trasferirsi in MLS e Ferran Torres è vicino al PSG. Lautaro rappresenterebbe una soluzione di altissimo livello per età, rendimento, esperienza e caratteristiche.

L’Inter non vuole perdere il suo capitano

Sul fronte nerazzurro, però, la situazione è molto diversa. Lautaro ha un contratto con l’Inter fino al 2029 e ha più volte ribadito il proprio legame con Milano e con i colori nerazzurri. “Mi sento come a casa mia, vorrei chiudere la carriera qui”, aveva dichiarato il capitano, parole che raccontano la sua volontà di proseguire l’avventura. Anche la società non sembra intenzionata a privarsi del suo principale riferimento offensivo e della fascia di capitano. Marotta, inoltre, non avrebbe alcun interesse a creare una voragine tecnica e di leadership nella squadra affidata a Chivu.

Trattativa vera o semplice sondaggio?

Al momento, dunque, è corretto parlare di interesse del Barcellona e non di una trattativa concreta per Lautaro. L’incontro tra Deco e Camano conferma che il nome dell’argentino è sul tavolo dei blaugrana, ma manca ancora il passaggio fondamentale: un’offerta ufficiale all’Inter. A pochi giorni dall’inizio del campionato, un’operazione di questa portata appare complicata, soprattutto considerando la posizione del club nerazzurro. Soltanto davanti a una proposta molto importante il quadro potrebbe cambiare, ma oggi Lautaro resta il capitano dell’Inter e il suo trasferimento al Barcellona è ancora lontano dall’essere una possibilità concreta.