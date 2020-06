Inter: il Bayern Monaco chiarisce su Perisic

Il Bayern Monaco vuole riscattare Ivan Perisic. La conferma è arrivata attraverso le parole del tecnico Hansi Flick: "Per quanto riguarda il suo futuro, tutti al Bayern siamo consapevoli delle qualità di Ivan che come ho detto ha dimostrato un’altra volta in campo".

I campioni di Germania vorrebbero trattenere l'esterno croato ma chiedono all'Inter uno sconto: l'idea dei bavaresi è convincere Beppe Marotta a dimezzare la richiesta di 20 milioni di euro chiudendo l'affare a 10. Dalla sua il club tedesco ha la volontà del giocatore e il fatto che Perisic non rientra nei piani di Antonio Conte.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 15:16