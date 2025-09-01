Inter, il blitz per Akanji non convince i tifosi per tre ragioni: una è legata a Pavard

Manuel Akanji è la risposta dell’Inter alla sconfitta di ieri con l’Udinese: Beppe Marotta è corso ai ripari e ha messo a disposizione di Cristian Chivu un difensore rapido ed esperto. L’arrivo dello svizzero, tuttavia, non convince i tifosi nerazzurri per tre ragioni: una è legata a Benjamin Pavard.
Inter, Marotta si smentisce con Akanji
Ha portato a Manuel Akanji la retromarcia di Beppe Marotta sul mercato: qualche giorno fa il presidente aveva chiarito che l’Inter non avrebbe compiuto operazioni in entrata nei giorni finali del calciomercato, ma il k.o. con l’Udinese ha indotto l’ambiente nerazzurro a una ulteriore riflessione, a cui è seguito stamattina il blitz per il difensore del Manchester City.
Akanji arriva in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, che diventa però obbligo nel caso in cui il centrale giochi la metà delle partite stagionali o l’Inter vinca il campionato.
I dubbi dei tifosi su Akanji
Con Akanji Chivu ha a sua disposizione un centrale veloce, abile anche in fase di impostazione ed esperto, tuttavia sui social i tifosi dell’Inter non si dicono comunque soddisfatti dalla strategia adottata da Marotta e dalla dirigenza nerazzurra. Tre i motivi che animano i dubbi sui social, due sono legati strettamente ad Akanji: lo svizzero ha 30 anni e dunque non corrisponde al profilo del difensore giovane di cui l’Inter avrebbe avuto bisogno.
Inoltre, per molti Akanji può giocare solo da centrale nella difesa a tre, quindi non risolve il problema della fragilità nerazzurra sul centro-destra, dove Yann Bisseck continua ad essere subissato di critiche e Benjamin Pavard è continuamente alle prese con problemi fisici.
Il problema Pavard per i tifosi
La terza ragione, infine, è strettamente legata a Pavard. Dopo l’arrivo di Akanji, infatti, radiomercato continua a descrivere come possibile l’addio del francese, sul quale sarebbe forte l’interesse del Marsiglia. Il suo addio, si capisce dai social, sarebbe interpretato molto male dai tifosi nerazzurri. “Se viene Akanji e parte Pavard cosa cambia?”, scrive Mugino. “Ma Pavard rimane? Altrimenti Akanji non ha senso”, sottolinea Riccardo. “Si parla di Pavard out: onestamente mi sfugge la logica, se non che ci sia un problema con Chivu”, ipotizza Deliux. “Akanji grande calciatore. Ma perché diavolo permette a Pavard di andarsene?”, domanda Andi.
“Bene un centrale come Akanji, ma se vendono Pavard sarà ennesimo errore della proprietà che punta solo a ridurre il monte ingaggi”, attacca Fabrizio. “Se esce Pavard siamo fritti. Akanji ha senso solo con la copertura di Pavard: Bisseck-Akanji-Bastoni potrebbe essere la difesa più scarsa mai avuta”, esagera Danilo. “Va bene Akanji, ma perdere Pavard significa solo spostare il problema”, sintetizza Lebowski.