Inter, il blitz per Akanji non convince i tifosi per tre ragioni: una è legata a Pavard

Marotta corre ai ripari dopo la sconfitta con l’Udinese e assicura a Chivu un difensore veloce ed esperto, ma l’acquisto non basta ai supporter nerazzurri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Manuel Akanji è la risposta dell’Inter alla sconfitta di ieri con l’Udinese: Beppe Marotta è corso ai ripari e ha messo a disposizione di Cristian Chivu un difensore rapido ed esperto. L’arrivo dello svizzero, tuttavia, non convince i tifosi nerazzurri per tre ragioni: una è legata a Benjamin Pavard.

Inter, Marotta si smentisce con Akanji

Ha portato a Manuel Akanji la retromarcia di Beppe Marotta sul mercato: qualche giorno fa il presidente aveva chiarito che l’Inter non avrebbe compiuto operazioni in entrata nei giorni finali del calciomercato, ma il k.o. con l’Udinese ha indotto l’ambiente nerazzurro a una ulteriore riflessione, a cui è seguito stamattina il blitz per il difensore del Manchester City.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Akanji arriva in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, che diventa però obbligo nel caso in cui il centrale giochi la metà delle partite stagionali o l’Inter vinca il campionato.

I dubbi dei tifosi su Akanji

Con Akanji Chivu ha a sua disposizione un centrale veloce, abile anche in fase di impostazione ed esperto, tuttavia sui social i tifosi dell’Inter non si dicono comunque soddisfatti dalla strategia adottata da Marotta e dalla dirigenza nerazzurra. Tre i motivi che animano i dubbi sui social, due sono legati strettamente ad Akanji: lo svizzero ha 30 anni e dunque non corrisponde al profilo del difensore giovane di cui l’Inter avrebbe avuto bisogno.

Inoltre, per molti Akanji può giocare solo da centrale nella difesa a tre, quindi non risolve il problema della fragilità nerazzurra sul centro-destra, dove Yann Bisseck continua ad essere subissato di critiche e Benjamin Pavard è continuamente alle prese con problemi fisici.

Il problema Pavard per i tifosi

La terza ragione, infine, è strettamente legata a Pavard. Dopo l’arrivo di Akanji, infatti, radiomercato continua a descrivere come possibile l’addio del francese, sul quale sarebbe forte l’interesse del Marsiglia. Il suo addio, si capisce dai social, sarebbe interpretato molto male dai tifosi nerazzurri. “Se viene Akanji e parte Pavard cosa cambia?”, scrive Mugino. “Ma Pavard rimane? Altrimenti Akanji non ha senso”, sottolinea Riccardo. “Si parla di Pavard out: onestamente mi sfugge la logica, se non che ci sia un problema con Chivu”, ipotizza Deliux. “Akanji grande calciatore. Ma perché diavolo permette a Pavard di andarsene?”, domanda Andi.

“Bene un centrale come Akanji, ma se vendono Pavard sarà ennesimo errore della proprietà che punta solo a ridurre il monte ingaggi”, attacca Fabrizio. “Se esce Pavard siamo fritti. Akanji ha senso solo con la copertura di Pavard: Bisseck-Akanji-Bastoni potrebbe essere la difesa più scarsa mai avuta”, esagera Danilo. “Va bene Akanji, ma perdere Pavard significa solo spostare il problema”, sintetizza Lebowski.