Inter, il Chelsea fissa il prezzo di Marcos Alonso

Si complica la trattativa per Marcors Alonso. L'esterno del Chelsea, visto in Italia con la casacca della Fiorentina, sarebbe l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare il pacchetto degli esterni ma i Blues avrebbero pretese eccessivamente alte.

Si parla di una richiesta, da parte del Chelsea, di ben 40 milioni di euro. Lo spagnolo ha un contratto garantito con il club inglese fino al giugno del 2023. Da non escludere l'opzione dell'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare il prezzo.

SPORTAL.IT | 24-12-2019 10:02