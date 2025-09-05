Inter, il Lautaro dell'Argentina rinfranca Chivu: superato Maradona, la confessione sul Pallone d'Oro

Dopo la scialba prestazione contro l'Udinese, il riscatto con l'Argentina nella notte di Messi: il Toro entra e segna subito. Buone notizie in vista della Juventus

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è stato spazio anche per Lautaro Martinez nell’ultima partita delle qualificazioni Mondiali (e forse della carriera) in Argentina di Leo Messi. Già, il capitano dell’Inter ha posto la sua firma nel 3-0 al Venezuela ed è senza dubbio un’ottima notizia per Chivu in ottica derby d’Italia con la Juventus. Il Toro mette la freccia su Maradona e si lascia andare a una confessione sul Pallone d’Oro.

Argentina, Lautaro fa tornare il sorriso a Chivu

Ne aveva proprio bisogno il tecnico romeno, dopo il clamoroso scivolone interno con l’Udinese che ha fatto scattare la contestazione dei tifosi. Lo stesso Lautaro, che era partito bene avviando l’azione del momentaneo vantaggio nerazzurro, si è poi reso protagonista di una prestazione scialba e opaca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazzata via dal sigillo con la casacca dell’Argentina in un Monumental di Buenos Aires letteralmente ai piedi di Messi: entrato in campo al 74′ nell’ormai consueta staffetta con Julian Alvarez, l’attaccante dell’Inter ha impiegato 120 secondi per timbrare il cartellino su assist di Nico Gonzalez nel mezzo dei due gol realizzati dalla Pulce.

Il Toro nella storia: battuto anche Maradona

Il sigillo al Venezuela nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 che l’Albiceleste sta dominando con un vantaggio di 10 punti sul Brasile è particolarmente significativo per il 28enne di Bahia Blanca. Sì, perché con 33 gol in nazionale ha staccato la leggenda Diego Armando Maradona, fermo a 32, diventando così il quinto calciatore più prolifico della storia della Seleccion.

Il prossimo nel mirino è Hernan Crespo, che ha segnato 35 reti. E anche il gradino più basso del podio sembra essere alla porta di Lautaro, visto che è occupato da Aguero con 41 gol. Più difficile sorpassare Batistuta, secondo a quota 55; praticamente impossibile arrivare a Messi che, con la doppietta del Momumental, è arrivato a 114 gol.

La confessione sul Pallone d’Oro

Nell’anteprima dell’intervista all’Equipe che uscirà sabato nella sua versione integrale, Lautaro si racconta dietro e fuori dal campo. Rivela cosa fa prima di entrare sul rettangolo verde (“bacio i miei parastinchi, dove c’è la foto dei miei figli”) e una volta uscito dal terreno di gioco (“parlo solo con mia moglie, con la mia famiglia. Nel bene e nel male”).

Poi si lascia andare a una battuta sul Pallone d’Oro 2025, che probabilmente finirà tra le mani di Dembelé del Paris Saint-Germain. “Chi dovrebbe vincerlo? Lautaro Martinez”.