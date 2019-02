Inter, il mercato si scalda: l'indizio arriva dalla Spagna

Un filo sottile sembra unire l’Italia e la Spagna del calcio. Mentre le nostre rappresentanti sono reduci da una settimana amara negli scontri diretti, tra la Lazio eliminata dal Siviglia in Europa League, anche se non senza polemiche, e la Juventus superata dall’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League, a infiammare l’attesa del ritorno tra i bianconeri e i colchoneros è il mercato.

Tutto è cominciato già dalla gara d’andata, decisa dalle reti di Gimenez e di Diego Godin, capitano storico dell’Atletico, ma promesso sposo dell’Inter, che ha già trovato l’accordo per far vestire di nerazzurro a costo zero l’esperto difensore paraguaiano dalla prossima stagione.

Ne ha parlato senza reticenze l’ad dell’Inter Beppe Marotta e non ha smentito l’ipotesi neppure Diego Simeone, alla vigilia della gara contro il Villarreal: “Non posso dire niente, se Godin o l'Atletico devono dire qualcosa, lo diranno. Io non parlo di cose che non conosco" ha dichiarato il Cholo.

Ma non finisce qui, perché l’Inter, che dalla prossima estate potrà fare mercato liberamente, senza più dover rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, punta a portarsi a casa un altro big della Liga come Ivan Rakitic. Il centrocampista croato del Barcellona, rimpiazzo ideale, pur con caratteristiche differenti, del connazionale Luka Modric, inseguito la scorsa estate, ma forse irraggiungibile, i dirigenti nerazzurri fanno già sul serio, al punto di aver già contattato sia il Barça che il fratello-agente del giocatore.

I catalani potrebbero doversi arrendere e in questo senso un segnale incoraggiante per l’Inter arriva dalla notizia che vuole i blaugrana interessat al possibile sostituto di Rakitic, ironia della sorte proprio un giocatore dell’Atletico Madrid. Secondo 'As', il prescelto potrebbe essere Saul Niguez, per il quale sarebbero pronti ben 110 milioni di euro, anche se il giocatore è legato ai Colchoneros da un contratto fino al 2026 con clausola rescissoria da 150 milioni.



SPORTAL.IT | 23-02-2019 18:40