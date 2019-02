Inter, il messaggio di Perisic ai tifosi nerazzurri

Ivan Perisic cerca di ricucire con i tifosi dell'Inter dopo aver chiesto la cessione nel mercato invernale ed essere stato escluso nelle ultime due partite dei nerazzurri.

L'esterno offensivo croato, che aspettava le offerte dalla Premier League (arrivate ma non all'altezza delle richieste del club), secondo indiscrezioni non si è allenato al massimo nelle ultime settimane, e con lo stesso Luciano Spalletti ci sarebbe stata tensione.

Ora però il vicecampione del mondo non vuole passare sei mesi da separato in casa all'Inter e tende la mano ai tifosi, in segno di pace. Su Instagram il giocatore, che ha appena compiuto 30 anni, ha ringraziato tutti per gli auguri con un post sul suo profilo ufficiale: "Dicono che a 30 anni si entra nell'età dell'oro … E ci sono arrivato con zero preoccupazioni. Sinceramente, ringrazio di cuore tutti per il pensiero nel giorno del mio compleanno. Grazie per le lodi ma anche grazie per le critiche. Entrambi sono la mia benzina", ha scritto Perisic, che ha chiuso con l'hashtag "aspettiamo e vediamo".

E ora scatta l'operazione recupero: contro il Bologna Perisic tornerà titolare proprio al Meazza. Il croato non dovrà farsi abbattere dagli inevitabili fischi e cercherà di farsi perdonare facendo la differenza in campo: per Spalletti è una risorsa da recuperare a tutti i costi per blindare la qualificazione in Champions, e il partner ideale di Icardi in attacco. Secondo la Gazzetta dello sport, il mister toscano spera che Perisic segua l'esempio di Joao Mario, riabilitato dopo mesi da separato in casa.

"Lui deve fare tutto quello che un professionista del suo livello deve saper dare – ha dichiarato Spalletti –. Noi abbiamo una considerazione forte e chiara di quello che è il calcio che guarda i calciatori forti, perché Perisic è considerato forte. Se nel mercato qualche volta si è parlato di Perisic è perché è lui che stimola la possibilità di venirlo a prendere”.

“I tifosi devono capire che bisogna rimanere compatti ed uniti, e attraverso il loro sostegno noi riusciamo a superare qualche timidezza che abbiamo. È chiaro che lui ha fatto storcere il naso a qualcuno, ma ora è un nostro giocatore e da qui a fine anno è importante portare a casa i risultati che consolidano la nostra crescita. Se si fa diversamente si va ad indebolirci da soli, si va a dare ancora più forza a quelli che ci vogliono vedere disuniti e ai nostri avversari, che sono molti”.

SPORTAL.IT | 03-02-2019 13:05