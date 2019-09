Inter, il messaggio di Zhang a Mauro Icardi

Il presidente dell'Inter Steven Zhang, a margine dell'assemblea dell'Eca (Associazione dei Club Europei) che lo ha introdotto come nuovo membro del board, ha speso alcune parole nei confronti di Mauro Icardi, passato al Paris Saint Germain al termine del mercato estivo: "E’ un bravo ragazzo, una brava persona e un bravo giocatore. Ne ho parlato con il presidente del Psg che mi ha detto che sono felici di averlo. Gli auguro di ottenere buoni risultati e che si diverta sul campo".

Sugli obiettivi dei nerazzurri: "Abbiamo un grande allenatore e come società lo abbiamo supportato al 200%. Abbiamo fatto questo mercato perché l’Inter deve puntare al top. Ai giocatori chiediamo di mettere in campo sentimenti, impegno e il loro cuore nerazzurro. La nostra visione ci impone di essere sempre in Champions League. Stiamo partecipando per il secondo anno di fila ma dovrà essere sempre così. La corsa scudetto? Il nostro obiettivo è quello di stare in alto. Lo meritano i tifosi e la storia del club. Il nostro allenatore però è arrivato da 100 giorni, abbiamo acquistato molti giocatori giovani e, anche se tutti vorrebbero vincere lo scudetto e la Champions, bisogna dare il tempo di lavorare ed avere pazienza. I risultati arriveranno. Lo avevo detto anche due anni fa e così è stato".

Sulla sua nomina nel board: "Alla mia età mi sento pronto, anche per questo nuovo incarico. Sono giovane, ma ho fatto tutto passo dopo passo: negli Stati Uniti e in Cina c'è una generazione di giovani imprenditori che sta ricoprendo ruoli di responsabilità. Credo che all’Eca sia piaciuta la freschezza di nuove idee. Il calcio non è solo i 90', dai social a youtube ha grandi margini di crescita. E in questo campo posso dare il mio apporto".

SPORTAL.IT | 10-09-2019 18:14