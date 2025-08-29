Inter, il Newcastle piomba su Frattesi: la richiesta di Marotta cela l'assalto finale a Lookman, il piano

Altro che mercato chiuso: la possibile partenza del centrocampista della Nazionale potrebbe spianare la strada a un ultimissimo colpo da consegnare a Chivu

Mercato chiuso in entrata? Forse no. Perché le verità assolute non esistono nel calcio. Il Newcastle torna forte su Frattesi e l’Inter non chiude certo le porte a una sua eventuale cessione. Non solo: la particolare richiesta di Marotta potrebbe nascondere l’intenzione di sferrare un ultimo assalto a Lookman.

Inter, il mercato in entrata è davvero chiuso?

Marotta ha parlato in occasione dei sorteggi che hanno dato vita alla nuova fase campionato della Champions, facendo il punto sulla campagna acquisti nerazzurra. Con il colpo Diouf, che l’Inter ha soffiato al Napoli, il presidente ha detto stop a possibili nuovi innesti dell’ultim’ora.

“Il nostro mercato lo abbiamo fatto – ha spiegato -. Sono arrivati cinque calciatori nuovi, di cui uno, Pio Esposito, rientrato dal prestito”. Ma il numero uno della Beneamata potrebbe essere smentito dai fatti. E non sarebbe la prima né l’ultima volta, fa parte del gioco.

Il Newcastle su Frattesi: la richiesta di Marotta

Complice l’infortunio alla spalla di Tonali, il Newcastle è tornato a bussare alla porta dell’Inter per Frattesi in queste ultime e frenetiche ore di mercato. Come riferito da Sky, i bianconeri d’Inghilterra spingono per un prestito con obbligo di riscatto. La valutazione del centrocampista ex Sassuolo è nota: 40 milioni di euro.

A queste cifre il club di viale della Liberazione non si opporrebbe alla cessione del Nazionale che sta recuperando la forma migliore dopo l’operazione per l’ernia bilaterale cui si è sottoposto al rientro dagli States. Ma sono due le condizioni poste da Marotta. Già, i nerazzurri chiedono maggiori garanzie e soprattutto la chiusura della trattativa in tempi brevi. Ciò significa che l’Inter, impegnata a finalizzare l’addio di Taremi direzione Olympiacos, potrebbe tornare sul mercato per un ultimissimo regalo da infiocchettare e consegnare a Chivu.

Frattesi sblocca Lookman? Il piano

Lookman è sempre lì, nel limbo di Zingonia. In attesa di capire con chi e se giocherà. Dopo la rottura con l’Atalanta e l’inutile braccio di ferro per forzare il suo trasferimento all’Inter, il castigo imposto al nigeriano continua. Ademola si allena da solo e così sarà fino a quando il suo futuro non sarà delineato, ovvero a strettissimo giro.

E se Frattesi sbloccasse Lookman? Sui social i tifosi incrociano le dita: la cessione seppur dolorosa del 25enne apre scenari inaspettati. Il Pallone d’Oro africano è un pensiero fisso, ma non è escluso che l’ingaggio di un difensore in grado di abbassare l’età media del pacchetto arretrato.