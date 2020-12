Inter, il nuovo acquisto mette tutti d’accordo tranne i tifosi

Il momento dell’addio di Christian Eriksen si avvicina. Il danese è ai saluti in attesa di conoscere la sua nuova destinazione e soprattutto di portare un po’ di soldi nelle casse dell’Inter. Una cessione che potrebbe permettere al club di nerazzurro di tornare deciso sul mercato per mettere a segno la prossima mossa.

Il sostituto di Eriksen

Il giocatore danese lascia un vuoto nel cuore dei tifosi, meno in quello del tecnico che sembra non aver mai trovato il giusto feeling nei suoi confronti. La permanenza di Eriksen a Milano ha generato più polemiche che benefici sul campo. Il danese non era e non è il giocatore adatto per il gioco ad alta intensità che ha in mente Antonio Conte e a distanza di un anno le polemiche per la sua scelta devono essere messe in secondo piano.

L’Inter ora deve pensare al futuro, quello prossimo che riguarda la lotta per la prima posizione in campionato con i nerazzurri, che dopo l’eliminazione in Champions, vogliono a tutti i costi. E forse anche un po’ di più visto che a comandare la classifica in questo momento sono i cugini rossoneri. Per questo motivo la società sta pensando a Rodrigo De Paul dell’Udinese. E’ lui il nome caldo per entrare a far parte del centrocampo di Antonio Conte.

Tutti d’accordo

Il centrocampista in forza all’Udinese sembra avere il consenso di tutti in società anche se ci sono dei tasselli da mettere a posto. Il primo è ovviamente la cessione di Eriksen che deve avvenire per cash e non per contropartite. In quel caso la società nerazzurro potrà lanciarsi sulle tracce dell’argentino con un’offerta basata sul prestito oneroso più un diritto/obbligo di acquisto tra 18 mesi.

La reazione dei social

Sul nome dell’argentino i tifosi dell’Inter sono divisi. C’è chi preferirebbe soluzioni diverse come quella del Papu Gomez, in uscita dall’Atalanta. “Con il Papu riusciremmo a sistemare sia l’attacco che il centrocampo”, commenta un tifoso. Mentre c’è chi come Lorenzo è convinto che si tratti dell’acquisto ideale per Conte: “E’ il prototipo di mezzala contiana, qualità e quantità. E’ all’Udinese da anni, maturando moltissimo come giocatore, quindi per me è un sì”. Anche Prodige è positivo: “E’ migliorato molto, è un tuttocampista di quantità e qualità, classico giocatore che potrebbe servire a qualsiasi squadra. Mi pare anche uno sul pezzo, con la testa sulle spalle”.

SPORTEVAI | 27-12-2020 12:04