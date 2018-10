Inter, il papà di Lautaro Martinez si infuria

Le prime panchine di Lautaro Martinez non stanno piacendo affatto al papà dell'attaccante dell'Inter, Mario, che ai microfoni di AM770 ha confessato il suo rammarico di non vedere suo figlio giocare insieme a Mauro Icardi nel club nerazzurro. L'ex attaccante del Racing ha infatti collezionato ben 4 panchine nelle ultime 5 partite di serie A, e non ha ancora esordito in Champions League.

"Dopo aver visto le amichevoli del precampionato, pensavo che sarebbe partito titolare sempre. A volte è un po' infastidito per non giocare, ma va così. L'adattamento in Italia è andato molto bene, anche perché Icardi gli ha dato una grossa mano. Ma al momento il modulo che usa il tecnico non contempla la possibilità di due attaccanti. Per questo per Lautaro è difficile giocare con Icardi, ma sono due giocatori che si completano bene, e poi li unisce una bella amicizia. C'è un po' di rabbia e impazienza con Lautaro che non gioca, ma il calcio è così e bisogna stare alle regole del gioco…".

Il Toro spera di trovare più spazio in futuro: "I commenti della stampa italiana? Se leggiamo quello che dicono, si può dire che Lautaro è sempre stato all'altezza, ha dovuto adattarsi a un recupero fisico rapido perché lì si gioca 2-3 volte a settimana e a un'altra velocità. La mancata convocazione al Mondiale in Russia? Rimane la rabbia, dopo la speranza che si era creata attorno alla sua presenza, ma Sampaoli avrà avuto le sue ragioni per non portarlo con sé".

Martinez è andato a segno per la prima volta con la Nazionale, giovedì scorso contro l'Iraq: "Aspettava questo momento da tanto tempo, il gol segnato lo ha motivato molto, e ha sfruttato le poche occasioni che ha avuto. Sicuramente non ha preso bene la mancata convocazione di Sampaoli al Mondiale, perché ci sperava, ma il c.t. avrà avuto le sue buone ragioni".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 10:30