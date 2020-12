Inter, il piano per risolvere la questione Eriksen

La vittoria per 3-1 sul Bologna ha dato fiducia all’Inter in vista della decisiva gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

In casa nerazzurra, però, continua a tenere banco il caso legato a Christian Eriksen.

Il danese nella partita di sabato è entrato al 91′, un ulteriore segno delle preferenze del tecnico. La società punta a cedere l’ex Tottenham già a gennaio

Quest’estate la proprietà aveva di fatto vietato di far andare in prestito i big. La situazione ora è diversa e se Eriksen e l’Inter non dovessero trovare una soluzione congeniale a entrambe le parti il calciatore andrà in prestito fino alla fine della stagione.

Al suo posto il tecnico sogna il pupillo Kanté, ma imbastire l’operazione a gennaio sembra difficile.

