Inter, il retroscena dello sfogo di Conte: la rabbia dei dirigenti

Antonio Conte ha sbottato di nuovo in conferenza stampa: per la terza volta dall’inizio della sua esperienza all‘Inter (ma era successo anche quando allenava Juventus e Chelsea), il tecnico leccese a caldo dopo la delusione per la sconfitta subita in rimonta a Dortmund ha lanciato accuse precise alla dirigenza nerazzurra. Il mister salentino ha mandato messaggi chiari, parlando di errori di programmazione, scelte di mercato sbagliate e di rosa corta.

E quindi ha fatto un riferimento esplicito alla sessione di mercato di gennaio, che giudica vitale per garantire le ambizioni della squadra da qui al termine della stagione. Uscite che non sono affatto piaciute alla dirigenza, riporta la Gazzetta dello Sport. Beppe Marotta e i suoi uomini hanno preferito non commentare e sono usciti dal Westfalenstadion “nervosi e scuri in volto”.

Conte con gli attacchi al club ha voluto in primo luogo spronare la società e la proprietà sul mercato per arrivare ai rinforzi tanto desiderati, ma soprattutto ha spostato l’attenzione dal pessimo secondo tempo della sua squadra, crollata mentalmente davanti al Borussia dopo la prima rete subita.

Per gennaio, Conte va ormai ripetendo da settimane che vuole colmare i vuoti lasciati dall’incompleta campagna acquisti estiva: punta a un centrocampista di qualità (Vidal) e a un vice Lukaku, che in agosto doveva essere Edin Dzeko, obiettivo poi sfumato all’ultimo. Secondo quanto riporta la rosea Marotta ha aperto sì a un rinforzo, a centrocampo, ma è ancora scettico per un arrivo in attacco, in attesa del ritorno di Alexis Sanchez.

Nelle prossime settimane si vedrà se lo sfogo è servito a smuovere le acque o invece ha turbato una squadra che è sembrata un po’ spremuta nelle ultime uscite.

SPORTAL.IT | 06-11-2019 10:12