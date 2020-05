Inter, il rimpiazzo di Lautaro s'allontana: tifosi delusi

Cresce la preoccupazione tra i tifosi dell’Inter: mentre Lautaro Martinez sembra ogni giorno più vicino al Barcellona – almeno secondo quanto filtra dalla Catalogna – Beppe Marotta non sembra compiere passi avanti per i potenziali rimpiazzi dell’argentino. Dries Mertens, vicinissimo ai nerazzurri, non ha ancora firmato per l’Inter, mentre oggi dall’Inghilterra non arrivano buone notizie riguardanti Timo Werner, veloce attaccante del Lipsia che l’Inter vedrebbe bene come partner di Romelu Lukaku.

Il Liverpool in pole per l’obiettivo nerazzurro Werner

Secondo i bookmakers, infatti, è il Liverpool ad essere favorito nella corsa al tedesco (il suo trasferimento ai Reds è quotato a 3,00), mentre il trasferimento all’Inter pagherebbe 5 volte la posta. Non solo: anche in Germania pensano che alla fine Werner possa trasferirsi alla corte dei campioni d’Europa per giocare per Jurgen Klopp.

La notizia ha allarmato i supporter nerazzurri, che sui social hanno dato sfogo alle loro preoccupazioni. “Io la vedo male per noi! – scrive Luca su una delle pagine Facebook dedicate ai tifosi dell’Inter – Lautaro andrà via e invece di prendere Werner prenderanno un bidone sconosciuto o un bidone tra Kean e Jovic o quel bollito di Giroud”.

La preoccupazione dei tifosi interisti

Pessimista anche Giorgio: “Non vedo come possiamo prendere un campione come Werner, non siamo capaci, più facile per noi gente come Giroud, Lasagna, Mertens”. Gabriele, invece, si augura che all’Inter arrivi un giocatore di prospettiva, anche se non sarà Werner: “Spero che nel mirino della società ci sia un giocatore di prospettiva e Werner lo sarebbe, Mertens o Cavani assolutamente no. Se si cede Lautaro si deve andare a prendere un giocatore di 24/27 anni e 2 di esperienza. Solo così si può partecipare anche alla Champions League”.

Ma c’è anche chi, come Benedetto, interpreta diversamente le notizie su Werner: “Un altro indizio che Lautaro resta al 100%. Senza il miglior sostituto a prezzi vantaggiosi… Credete ancora alla favola di Lautaro che va al Barcelona?”.

SPORTEVAI | 18-05-2020 12:28