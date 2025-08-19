Inter, il ritorno di Lookman a Zingonia non ammorbidisce l'Atalanta: è pugno duro, cosa succede al nigeriano

Dopo 15 giorni trascorsi tra Portogallo e Inghilterra l'attaccante ha fatto ritorno a Zingonia questa mattina. Ma la Dea è furiosa: ecco i provvedimenti in arrivo

Nel giorno in cui Gattuso ha fatto visita all’Atalanta, ecco che a Zingonia si è materializzato Lookman. Fine della fuga. Il nigeriano, a quanto pare mollato dall’Inter, è tornato a casa dopo 15 giorni di latitanza tra Portogallo e Inghilterra. Ma il suo rientro non è servito certo a ricucire lo strappo con la Dea: la decisione del club e cosa succederà all’ex Lipsia.

Atalanta, che sorpresa: Lookman a Zingonia

Guarda un po’, Ademola s’è rivisto a Bergamo dopo che l’Inter ha deciso di cambiare obiettivo di mercato. Il precampionato della squadra di Chivu ha detto che lì davanti i nerazzurri sono copertissimi: Bonny e Pio Esposito stanno fornendo segnali entusiasmanti, che hanno spinto il club di viale della Liberazione a dirottare i 45 milioni stanziati per il Pallone d’Oro africano su un centrocampista, Manu Koné della Roma.

Coincidenza: stamattina Lookman s’è presentato a Zingonia, circa un’ora dopo l’arrivo della delegazione della Nazionale guidata dal ct Gattuso. Dopo aver salutato tutti, l’attaccante ha svolto allenamento differenziato per via del problema al polpaccio che lo tormenta da un mese.

La Dea non perdona: cosa succede al nigeriano

La frattura sembra ormai insanabile, anche se nel calcio non si può mai dare nulla per scontato. Ma la sensazione è che questa volta non ci siano i margini per rimarginare la ferita come successo la scorsa estate, quando il calciatore spingeva per il trasferimento al Paris Saint-Germain.

L’Atalanta ha deciso: fino alla chiusura del mercato, fissato per il primo settembre, Lookman si allenerà da solo con un preparatore. E non è finita qui. Perché il club orobico non intende farla passare liscia all’eroe della notte magica di Dublino. Il classe 1997 non solo sarà multato, ma gli verrà anche decurtato lo stipendio per ogni giorno d’assenza. Insomma, niente mano tesa.

Chi può salvare il soldato Ademola

Solo il mercato è in grado di cambiare una situazione che rischia di danneggiare tutte le parti in causa. Per quanto riguarda l’Italia, dopo l’infortunio di Lukaku il Napoli è alla ricerca di una punta centrale, quindi l’unica speranza resta l’Inter. I prossimi giorni faranno chiarezza: Marotta ha davvero abbandonato la pista Lookman dopo essersi assicurato il suo sì?

Al momento l’ipotesi più plausibile è che il nigeriano vada a giocare all’estero, purché si convinca a rinunciare all’Inter. Nei giorni scorsi ha rifiutato l’Arsenal, ma ora rischia davvero grosso.