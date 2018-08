Inter, il sogno è finito: Vidal al Barcellona

Si spegne definitivamente il sogno dell'Inter di abbracciare Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato infatti annunciato come nuovo giocatore del Barcellona, tramite un comunicato della stessa società blaugrana.

L'ex giocatore della Juventus, che è stato a lungo seguito dalla Beneamata nel corso di questa estate, si legherà ai colori blaugrana per le prossime tre stagioni.

I catalani hanno reso noto di aver trovato l'accordo economico con il Bayern Monaco, ma non ne hanno specificato gli estremi. La firma sul nuovo contratto di Vidal avverrà dopo le visite mediche, previste nell'arco di pochi giorni.

Il Barcellona ha poi aggiunto che comunicherà i dettagli sulla presentazione del giocatore nei primi giorni della prossima settimana.

Grossa delusione quindi per i nerazzurri di Milano, che sperano ora di chiudere quanto prima l'altra grande operazione imbastita in questi giorni: quella per Luka Modric.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 23:30