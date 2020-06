Inter, il sogno Messi è sfumato: le novità da Barcellona

Se l'Inter sognava di abbracciare Lionel Messi, magari addirittura a parametro zero, questo non succederà al termine di questa estate. Si attendeva con impazienza infatti di scoprire se l'eterna stella del Barcellona avrebbe esercitato l'opzione che gli permetteva di svincolarsi gratuitamente dal club blaugrana, ma non è avvenuto. Quindi Leo resterà in terra catalana almeno fino al 30 giugno 2021. A meno di pagare il suo cartellino al Barcellona.

Il suo contratto prevedeva infatti una clausola che solo l'argentino avrebbe potuto sfruttare, purché avvenisse prima dell'inizio di giugno. Le tante voci in merito a una sua partenza dall'unico club della sua carriera e un addio senza alcuna monetizzazione per il Barcellona non hanno quindi avuto seguito.

Del resto, nonostante alcuni screzi ormai ampiamente superati, in tempi recenti Messi era stato chiaro sulla sua volontà di non cambiare aria, specie a parametro zero: "L'ho già detto molte volte: la mia idea è di rimanere. E finché il club continuerà a volerlo, da parte mia non ci saranno mai problemi", aveva infatti affermato.

Delusione invece in casa Inter, dove Messi era diventato un sogno a occhi aperti a partire dal mese di aprile. Era stato l'ex presidente Massimo Moratti a scatenare le fantasie della piazza: "Lo ritengo un sogno tutt'altro che proibito, perché è a fine contratto e lo sforzo della società per portarlo all'Inter ci sarà", aveva dichiarato.

Queste sue parole, pronunciate a 'Radio 1 Rai', erano state chiarite poche ore dopo al 'Mundo Deportivo': "Parlo da tifoso, non sono nel club e non decido più io. Ma vederlo all'Inter sarebbe una bomba, magia pura", aveva precisato Moratti.

Nel frattempo un ex dirigente del Barcellona (ma anche del Milan) come Ariedo Braida aveva gettato acqua sul fuoco, ma l'ipotesi che effettivamente Messi potesse liberarsi per l'Inter ancora esisteva.

Ora non è più così. E se il sogno dovesse tramutarsi in realtà, non avverrà prima del 2021.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 23:50