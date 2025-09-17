Inter, il successo in Champions riabilita Thuram e Sommer ma non assolve Chivu: le accuse all'allenatore

I nerazzurri ritrovano il successo all'esordio in Champions dopo le due sconfitte di fila in campionato. Sulla questione modulo l'allenatore cita Mourinho: "Non sono scemo"

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. L’Inter si rialza in Champions dopo due ko di fila: il 2-0 all’Ajax è ossigeno per Chivu, sul quale, però, continuano a piovere critiche dal web. La prestazione in Olanda, invece, riabilita Sommer e Thuram agli occhi dei tifosi.

Inter, Thuram e Sommer spazzano via le critiche

Un rigore procurato e cancellato dal Var, ma soprattutto due gol. Secondo giocatore dell’Inter a segnare una doppietta di testa in un match di Champions League, dopo Crespo. Per Thuram il modo migliore per allontanare definitivamente la bufera scatenata dalla non esultanza contro la Juventus e dai sorrisi in campo col fratello Khephren dopo il 4-3 della Signora.

“Non mi hanno dato fastidio le polemiche, quanto scritto sui social non era un problema. Ho giocato tranquillissimo” ha detto ai microfoni di Sky col sorriso sulle labbra. Anche Sommer ha fatto la sua parte con un intervento prodigioso su Gods, quando la partita con l’Ajax era inchiodata sullo 0-0. Chivu gli ha concesso fiducia e lo svizzero ha risposto con una sola vera parata, ma decisiva.

Ma Chivu resta nel mirino dei tifosi: ecco perché

Sui social i tifosi dell’Inter sono scatenati. Esultano per i 3 punti conquistati all’esordio nella coppa dalle grandi orecchie. Ma non tutti riservano parole dolci all’indirizzo di Chivu, che a Sky ribadisce un concetto già espresso da tempo.

Sollecitato da Pandev, ex compagno di squadra ai tempi dello storico triplete nerazzurro, il romeno sgombra il campo dagli equivoci citando proprio Mourinho: “Fin dal primo momento ho avuto in mente il 3-5-2, perché non volevo togliere certezze, ma solo aggiungere qualcosa. Non sono scemo, vado avanti con le mie convinzioni senza creare danni”. Ecco, proprio queste “certezze” fanno storcere il naso al popolo interista.

Quali sono le accuse mosse all’allenatore

La formazione iniziale ha riservato meno sorprese del previsto, se non quella di Pio Esposito (ottima la sua prova, ndr) schierato per necessità al posto dell’acciaccato Lautaro. “I nuovi acquisti non pervenuti” punge Roberto su X. Ancora panchina per i vari Sucic, Luis Henrique, Diouf e Bonny.

Ancora una volta fuori Frattesi, che sembrava pronto a essere schierato dal primo minuto. “In pratica Chivu scimmiotta il 3-5-2 di Inzaghi” scrive un altro tifoso. E c’è chi boccia pure il suo outfit: “La prima cosa da fare è evitare quella polo sotto l’abito. Ma come si fa?”.