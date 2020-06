Inter, il tweet di Biasin scatena la protesta dei tifosi

I tifosi dell’Inter sono ancora una volta sul piede di guerra. Il club nerazzurro è infatti stato al centro di una nuova indiscrezione lanciata da alcuni giornali nei giorni scorsi. Secondo queste voci l’ad nerazzurro Beppe Marotta avrebbe rimpianto di aver lasciato la Juventus per trasferirsi all’Inter.

Voci, rumours che però hanno dato subito il via a una lunga serie di speculazioni nel mondo del web che riguardano l’amministratore delegato. E molti tifosi interisti hanno visto in queste voci una volontà di destabilizzare l’ambiente proprio alla vigilia della ripresa.

Il tweet di Biasin: “Mai stato così sereno”

A provare a portare un po’ di chiarezza nella vicenda ci ha provato il giornalista Fabrizio Biasin, da sempre vicino alla vicende di casa nerazzurra. Con un tweet è riuscito nell’intento di smentire il malumore di Marotta ma anche di chiamare a raccolta i fan nerazzurri: “Rispetto alle indiscrezioni che parlano di un Marotta nervoso, il diretto interessato riferisce: Veramente non sono mai stato più sereno”.

Le reazioni dei social

Il tweet del giornalista ha scatenato reazioni immediate e sono molti i tifosi che leggono in queste voci su Marotta un tentativo da parte dei media vicini alla Juventus come spiega Rosario: “Il 23 aprile si è perfezionato il passaggio del pacchetto di Gefi Gruppo Editoriale, editore de La Repubblica, da Cir a Exoor. Lo ha comunicato la holding della famiglia Agnelli. Sarà una lunga estate”.

E proprio la rabbia contro i giornali e i media in generale è un sentimento diffuso tra i tifosi juventini: “I giornalai che si occupano di calcio, normalmente, fanno un altro lavoro: inventano”. E c’è chi ne approfitta per congratularsi con Marotta per l’affare Icardi: “Ha appena fatto uno dei più grandi capolavori del calciomercato”.

