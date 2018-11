Inter, il vero esame è col Tottenham: lo sa pure Nainggolan

L’Inter è tornata. Il 3-0 al Frosinone ha spazzato via il brutto ricordo della disfatta di Bergamo e consentito ai nerazzurri di riprendere la marcia vincente in campionato, raggiungendo momentaneamente il Napoli e distanziando Lazio e Milan, impegnate nel confronto diretto per il quarto posto. La bella serata di San Siro ha restituito il sorriso a giocatori, dirigenti e tifosi nerazzurri e Radja Nainggolan la celebra a modo suo sui social.

IL POST DI RADJA – “Buona vittoria… e +3 per il nostro cammino…”, scrive felice il centrocampista belga su Instagram, accompagnando il messaggio con una foto che lo ritrae in festa coi compagni nelle celebrazioni successive a uno dei tre gol rifilati ai ciociari. Allo stesso tempo, però, il Ninja invita a focalizzare subito l’attenzione verso quello che è – e resta – il vero esame di maturità per l’Inter: la decisiva sfida di Wembley contro il Tottenham.

PARTITA DECISIVA – “E da ora testa a mercoledi.. andare a giocarci la qualificazione… avanti cosi…”, conclude l’ex giallorosso, spostando subito il focus sulla battaglia di Londra. All’Inter serve almeno un pareggio per blindare la qualificazione ed è meglio non fare troppi calcoli, oppure – peggio – confidare sulla sportività del Barcellona, impegnato proprio contro gli inglesi nell’ultimo match del girone. L’Inter deve chiudere i conti mercoledì, dimostrando di essere definitivamente uscita dal guado in cui era rimasta intrappolata contro l’Atalanta. E anche per non disperdere troppe energie in campo europeo, concentrandosi in questa parte finale di 2018 nella difficile operazione risalita in campionato.

SPORTEVAI | 25-11-2018 10:38