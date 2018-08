Inter, illusione e blackout: Torino in salvo

Un’Inter a due facce stecca anche la prima gara interna della stagione davanti a un San Siro esaurito. Appena un punto in due gare per i nerazzurri, già a -5 da Juventus e Napoli: il 2-2 contro il Torino è figlio di un primo tempo perfetto per ritmi e qualità di gioco e di un inspiegabile black-out nella ripresa che favorisce la reazione dei granata trascinati da Belotti e dal talento Meté. Nelle altre partite, debutto stagionale con i fiocchi di Fiorentina (6-1 al Chievo) e Genoa, vincono Cagliari e Udinese, primi punti per Frosinone e Bologna.

La squadra di Spalletti sembra archiviare la pratica già nel primo tempo, anzi nella prima mezzora, giocata su ritmi molto alti. Il 3-4-3 coniato dal tecnico toscano funziona da subito grazie al gran pressing e al mutuo soccorso dei giocatori, che occupano bene ogni zona del campo e non danno respiro ai granata, presi alla gola per il primo terzo di partita. Al 5’ la sblocca Perisic, con un gran tiro al volo dall’interno dell’area su invito di Icardi dalla destra, mentre al 32’ il raddoppio lo firma de Vrij, che indirizza di testa alle spalle di Sirigu una punizione ben calibrata da Politano, tra i più brillanti dell’Inter insieme ad un Icardi molto mobile e ad un Asamoah inesauribile sulla sinistra. Da rivedere la regia di Brozovic, sulle cui amnesie il Toro ha intuito la possibilità di riprendere la partita. Così un pallone perso dal croato sul finire del tempo, che ha portato all’ammonizione di de Vrij con punizione di poco sul fondo di Iago apre di fatto la seconda parte della partita. Nella ripresa l’Inter decide di non scendere in campo, limitandosi ad assistere alla reazione veemente e di qualità del Torino: emblematica la clamorosa uscita a vuoto di Handanovic, che all’11 spalanca la porta a Belotti. Gara riaperta, Mazzarri punta sull’ex Ljajic e viene subito premiato perché al 23' il serbo apre l’azione conclusa dal destro all’angolino, complice una deviazione, dell’ottimo Meité. Il Toro avrebbe anche le energie per vincere, il finale è spettacolare, ma il risultato non cambia più.

Nelle altre partite, ottimo debutto per Fiorentina e Genoa, che avevano dovuto rinviare la prima gara per i fatti di Genova: i viola travolgono il Chievo per 6-1, grazie ai gol di Milenkovic, Gerson, Benassi (doppietta), Chiesa e Simeone, per i veronesi a segno l’ex Tomovic, mentre i rossoblù stendono 2-0 l’Empoli grazie ai debuttanti Piatek e Kouamé. Esordio negativo al contrario per la Sampdoria, sconfitta 1-0 dall’Udinese: segna De Paul in avvio, poi i blucerchiati non trovano il pareggio. Nessun gol sul neutro di Torino tra Frosinone e Bologna, ancora a zero reti segnate in campionato, mentre il Cagliari ridimensiona il Sassuolo (2-1): decide una doppietta dell’ex Pavoletti che rende vano il momentaneo pareggio di Berardi.

SPORTAL.IT | 26-08-2018 22:35