Inter, in 60mila per il ritorno in Champions

Dopo sei anni e mezzo lontani dalla Champions League, l'Inter torna a disputare la massima competizione europea, facendo delirare i tifosi.

Dati alla mano, sono già 60mila i biglietti venduti per la gara di martedì 18 settembre contro il Tottenham. In appena un giorno e mezzo di vendite il settore blu è sold out e il club ha dovuto aprire anche il terzo anello per la grande affluenza di supporters, che molto probabilmente arriveranno a quota 70mila.

Grazie ai mini abbonamenti ideati dalla società nerazzurra, anche le partite contro Barcellona e Psv Eindhoven avranno quasi sicuramente lo stesso successo della gara contro gli Spurs.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 12:10