Inter: in amichevole spicca Eriksen

L’Inter di Antonio Conte si gode una settimana di relax, con il prossimo match il 23 contro l’Udinese.

Dopo un periodo ricco di impegni la formazione nerazzurra, reduce della convincente vittoria per 2 a 0 contro la Juventus tira un sospiro di sollievo.

I nerazzurri sono comunque scesi in campo, oggi, per una amichevole alla pinetica con la Pro Sesto, squadra dell’hinterland milanese militante nel campionato di Serie C.

Secondo quanto riporta Sky Sport nella partitella si segnala anche una doppietta di Eriksen, giocatore in uscita e che non rientra nei piani di Antonio Conte.

OMNISPORT | 20-01-2021 15:48