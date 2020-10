Inter in ansia per Bastoni. Il difensore, attualmente in ritiro con l’Under 21, è risultato positivo al Covid-19. Un vero e proprio giallo, considerato che, solo 24 ore prima, era risultato negativo ad un altro test.

Nella giornata di oggi è in programma un nuovo tampone per chiarire la situazione (il risultato dovrebbe essere noto nel tardo pomeriggio). Il tecnico nerazzurro Conte spera che rientri tutto. Dover rinunciare a Bastoni sarebbe un duro colpo.

OMNISPORT | 07-10-2020 09:37