Inter in ansia per Politano

Piove sul bagnato in casa Inter. Appena recuperato Sensi, Conte, già infuriato per la rosa scarna, rischia di perdere Politano. L'attaccante, infortunatosi sul campo del Borussia Dortmund, ha lasciato lo stadio in stampelle.

Politano ha subito un duro colpo alla caviglia destra (intervento di Schulz) e potrebbe essere costretto a fermarsi. Si attendono gli accertamenti del caso per saperne di più su quanto dovrà restare ai box l'esterno nerazzurro.

SPORTAL.IT | 06-11-2019 08:14