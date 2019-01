Inter, in arrivo il nuovo terzino: è Cedric

Sarà Cedric Soares il prossimo terzino dell'Inter.

La società nerazzurra ha chiuso l'operazione per assicurarsi il laterale difensivo portoghese, che arriverà dal Southampton con la formula del prestito oneroso. L'Inter pagherà il giocatore 500mila euro con un diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

L'accordo è totale, tanto che il giocatore effettuerà le visite mediche già nel corso di venerdì mattina. Lascerà i Saints dopo tre stagioni e mezza, con oltre 100 presenze in Premier League e una rete segnata. Prodotto delle giovanili dello Sporting Lisbona, in patria ha sempre giocato per i biancoverdi a parte la stagione in cui era stato ceduto in prestito all'Academica di Coimbra. Nazionale lusitano dal 2014, si è laureato campione continentale a Euro 2016 (giocando anche la finale) e ha giocato tutte e tre le partite della sua nazionale nel girone B dei Mondiali di Russia 2018.

Per Luciano Spalletti rappresenterà un'importante alternativa a Sime Vrsaljko, spesso rallentato da problemi fisici nel corso della stagione, e di fatto chiuderà ogni discorso nerazzurro per Matteo Darmian, che era dato nell'orbita del Biscione.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 22:10