Inter, in arrivo il quarto regalo per Conte

Il giorno dopo il raduno e la prima, attesissima conferenza stampa da allenatore dell’Inter, Antonio Conte sta per ricevere il quarto regalo dalla campagna acquisti. Dopo Godin, Sensi e Lazaro, il club nerazzurro sta infatti stringendo i tempi con il Cagliari per arrivare a Nicolò Barella.

Il centrocampista classe ’98, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato, nonché già punto di forza della nuova Nazionale di Roberto Mancini, è stato al centro delle attenzioni anche della Roma, ma l’Inter, come già successo con il Milan per Sensi, sta per avere la meglio.

La coppia che cura il mercato dei milanesi, il ds Ausilio e l’ad Marotta, ha infatti già incontrato il Cagliari per sbloccare una trattativa che da diverse settimane sembrava arrivata a un punto morto, complice anche il rilancio della stessa Roma. La forbice tra domanda e offerta è ormai sempre più ridotta tra i 45 milioni invocati dal Cagliari e i 36 più quattro di bonus proposti dall’Inter.

I dirigenti nerazzurri si sono presi un paio di giorni per decidere, ma tutto lascia pensare che la trattativa vada verso un esito positivo per la felicità di tutti. Il Cagliari che, consapevole di non poter più trattenere la propria stella mette a bilancio una cessione da record, il giocatore, che da tempo aveva espresso la propria preferenza per l’Inter, e Antonio Conte, che a propria volta aveva messo Barella in cima alla lista delle proprie preferenze.

A tal proposito il tecnico salentino sembra aver chiesto alla società un ultimo sforzo, quello di chiudere l’operazione entro la settimana in modo da permettere a Barella di unirsi ai nuovi compagni in tempo per la tournéé in programma in Asia, che vedrà l’Inter sfidare Manchester United, Juventus e Paris Saint-Germain. L’arrivo di Barella sembra propedeutico alla cessione di Radja Nainggolan che, al pari di Mauro Icardi, non rientra più nelle strategie del club e del nuovo allenatore.

